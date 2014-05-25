مجتمع مطبوعاتی به نام مطبوعات اصفهان به کام دیگران/ گلایه مدیر خانه مطبوعات اصفهان از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور گلناری ظهر امروز در نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از 25 طرح در خانه مطبوعات استان اصفهان به مسئولان عالی رتبه ارائه شده است.

وی احداث مجتمع مطبوعاتی را یکی از این طرح‌ها دانست و بیان داشت: خانه در این سالها به دنبال احداث مجتمعی که مجهز به مرکز توزیع دفاتر، موزه، نمایشگاه، مهانسرا، کلینیک ویژه رسانه‌ها، سالن ورزشی و قرض‌الحسنه باشد، بود.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان از 15 بار بازنویسی طرح مجتمع مطبوعات اصفهان با نسخه های جدید در هر بار تغییر استانداران مختلف سخن گفت و تصریح کرد: در سال 75 برای نخستین بار این طرح به استاندار آن زمان ارائه و وی پس از تایید آن را برای اجرا به شهردار ابلاغ کرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته با حمایت شهردار فعلی این مجتمع احداث شد اما این مجتمع آنگونه که مد نظر خانه مطبوعات بود، ساخته نشد.

گلناری از وجود 34 واحد اداری در این مجتمع خبر داد و بیان داشت: سالن اجتماعات و نیز فضایی برای نمایشگاه و موزه که یکی از اجزای اصلی یک مجتمع اداری است، در این مجتمع مطبوعاتی در نظر گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: سال گذشته با افتتاح مجتمع مطبوعاتی اصفهان شهردار تا یک ماه فرصت داد که مطبوعات استان در آن جایگزین شوند اما با وجود گذشت یکسال هنوز از سوی شهردار این امکان برای اهالی رسانه فراهم نشده است.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان با گلایه از اینکه شهردار اصفهان هنوز بستر، جایگزینی دفاتر مطبوعات را در این مجتمع فراهم نکرده است، گفت: این مجتمع در حال حاضر نیاز به 200 خط تلفن دارد و آب ساختمان نیز فراهم نشده است.

وی اختصاص چند واحد از این مجتمع به فرهنگسرای رسانه شهرداری و سازمان میادین و تره‌بار را تامل برانگیز خواند و اظهار داشت: در یک مجتمع مطبوعاتی 34 واحدی که حتی جوابگوی دفاتر رسانه‌ای استان نیست راه اندازی این دفاتر از سوی شهرداری یک امر غیر ممکن و قابل تامل است.

گلناری افزود: البته این گلایه ما به شهردار در حالی است که تاکنون این مرکز حمایت‌های خوبی از خانه مطبوعات استان و اهالی رسانه داشته است، که جای تقدیر دارد.

وی مغفول ماندن طرح اتحاد رسانه‌های اسلامی را با توجه به خواهرخوانده‌های استان ،یکی دیگر از طرح‌هایی دانست که طی این سالها در نطفه خاموش شده است ، گفت: این طرح را به وزارت ارشاد اسبق در سفری که به کشورهای اسلامی داشت ارائه کردیم اما خبری از اجرای آن در این سالها نشد.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان خواستار فراهم شدن زمینه‌ای برای دید و بازدیدهای مطبوعاتِ خواهرخوانده‌های اصفهان به این استان شد و ادامه داد: در نقطه مقابل زمینه بازدید اهالی قلم اصفهان از وضعیت رسانه‌های این کشورها فراهم شود.

دروازه خبر اصفهان از دروازه دولت اصفهان هم عریض‌تر است

وی در پاسخ به گلایه خبرنگاران از عدم نظارت خانه مطبوعات اصفهان بر حق التحریر و حقوق صنف رسانه‌ای و سامان ندادن به وضعیت ورود و خروج خبرنگاران گفت: خانه مطبوعات یک صنف است و وجود هر تشکلی هم تنها به هیئت مدیره و ساختمان آن متکی نیست بلکه به اعضای تشکیل دهنده این صنف نیز بستگی دارد.

گلناری در نقطه مقابل این گلایه به رفتارهای برخی از اعضای این صنف اشاره کرد و گفت: برخی از اعضای عضو خانه هنوز چگونگی رفتار و فعالیت در یک تشکل و نحوه احترام گذاری به صنف خود را نمی‌دانند.

وی خانه مطبوعات را تنها منحصر به مدیر این خانه ندانست و دفاع از حقوق خانه را وظیفه تک تک اعضا دانست و بیان داشت: مدیران هر رسانه باید خبرنگاران را به صورت آنالیز شده وارد حوزه خبر کنند.

مدیر خانه مطبوعات اصفهان با بیان اینکه دروازه خبر اصفهان از دروازه دولت اصفهان هم عریض‌تر شده است، تصریح کرد: در این سالها بسیار تلاش شده که از ورود هر فرد غیر حرفه‌ای به حوزه خبر جلوگیری شود و حداقل هر فرد تازه واردی پس از گذراندن دوره های آموزشی به نشست‌ها و همایش‌های خبری ورود پیدا کنند اما عده‌ای بر این عملکرد خانه ایراد گرفتند.

وی از مسئله رتبه بندی خبرنگاران در اصفهان خبر داد و اضافه کرد: سالهاست که بدنبال تشکیل کمیته نظام نامه مالی برای خبرنگاران و نظام نامه صنفی خبرنگاران در استان هستیم که این دو عملکرد در سطح کشور تازه است اما تاکنون به دلیل موانعی موفق به اجرایی کردن آن نشدیم.

گلناری ادامه داد: خبرنگاری هنوز به عنوان یک شغل تعریف نشده و از تسهیلاتی که برای یک حرفه از جمله بیمه، امنیت کاری و فکری برای اعضای آن صنف در نظر گرفته شده است، برخوردار نیست که بدنبال اجرایی کردن این مسئله نیز هستیم.

وی بیان داشت: خانه مطبوعات اصفهان، علی رغم اینکه تمام اعضای این خانه سلایق سیاسی متفاوتی دارند، یک حزب سیاسی نیست.