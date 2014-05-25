460 تعاوني مرزنشينان در كشور فعال است/ بهره برداري 850 هزار واحد مسكن مهر در قالب تعاوني ها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين حسيني نيا ظهر يكشنبه در ديدار با استاندار هرمزگان با بيان اينكه بخش زيادي از ماموريت هاي وزارت تعاون با حوزه معيشت مردم مرتبط است، عنوان كرد: با توجه به هدف گذاري هايي كه در بخش تعاون صورت گرفته بايد سهم تعاون در اقتصاد ملي به 25 درصد برسد.

وي ادامه داد: مي توان از طريق مكانيزم تعاون بسياري از مشكلات اقتصادي را حل كرد و در زمينه فقرزدايي به نتايج خوبي برسيم و بايد ظرفيت هاي اين بخش را بيشتر فعال كنيم.

معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه به جايگاه مهم مرزنشينان در كشور اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين دغدغه هاي ما فعال سازي هرچه بيشتر تعاوني هاي مرزنشينان و رفع مشكلات آنان است و با رويكرد جديد دولت، كارگروه ويژه اي مخصوص اين تعاوني ها تشكيل شده است.

حسيني نيا تعاوني ها را بهترين مصداق سپردن كار مردم به خود مردم دانست و افزود: در حال حاضر 460 تعاوني مرزنشينان در 17 استان مرزي كشور فعال است كه حدود سه ميليون و 600 هزار نفر در قالب خانوار عضو اين تعاوني ها هستند و قانونمند كردن تعاملات و مبادلات مرزي در قالب تعاوني هاي مرزنشينان سود و مزاياي فراواني براي مردم به همراه دارد.

وي در ادامه به وضعيت تعاوني هاي مسكن مهر اشاره كرد و بيان داشت: ما با تشكيل كارگروهي تمامي مشكلات تعاوني هاي مسكن مهر را بررسي كرده ايم و از مجموع يك ميليون و 500 هزار واحد مسكن مهري كه در كشور در قالب تعاوني قرار دارد، تا كنون 850 هزار واحد به بهره برداري رسيده كه 270 هزار واحد در دولت يازدهم تكميل شده است.

معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه هرمزگان از جمله استان هاي تعاون خيز كشور است، عنوان كرد: تعاوني ها در توسعه درون زا نقش اصلي را ايفا مي كنند و نگاه ما در مناطق مرزي ايجاد درآمدهاي پايدار با فعال تر شدن تعاوني هاست.