به گزارش خبرگزاری مهر، اساتيد، دانشجويان و مسئولان دانشگاه هاي فني و حرفه اي در سراسر كشور امروز چهارم خرداد، همزمان با سالروز شهادت امام موسي كاظم (ع) با حضور در مرقد مطهر امام خميني (ره) با آرمان هاي امام راحل (ره) تجديد ميثاق كردند.

جامعه دانشگاهي فني و حرفه اي كشور، همچون گذشته با صلابت و استوار گام برداشته و با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، رهبر فرزانه انقلاب و آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي تجديد بيعت كردند.

اين مراسم با حضور اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه فني و حرفه اي در حرم مطهر امام خميني (ره) برگزار شد.