  1. حوزه و دانشگاه
۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

تجدیدمیثاق دانشگاهیان فنی و حرفه‌ای با آرمان‌های امام راحل

تجدیدمیثاق دانشگاهیان فنی و حرفه‌ای با آرمان‌های امام راحل

اساتید، دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور امروز چهارم خردادماه، همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام راحل(ره) تجدیدمیثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتيد، دانشجويان و مسئولان دانشگاه هاي فني و حرفه اي در سراسر كشور امروز چهارم خرداد، همزمان با سالروز شهادت امام موسي كاظم (ع) با حضور در مرقد مطهر امام خميني (ره) با آرمان هاي امام راحل (ره) تجديد ميثاق كردند.

جامعه دانشگاهي فني و حرفه اي كشور، همچون گذشته با صلابت و استوار گام برداشته و با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، رهبر فرزانه انقلاب و آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي تجديد بيعت كردند.

اين مراسم با حضور اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه فني و حرفه اي در حرم مطهر امام خميني (ره) برگزار شد.

کد مطلب 2298886

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