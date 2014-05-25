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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

در سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)؛

حضور 8 میلیون زائر در کاظمین/تامین امنیت زائران با 60 هزار نیرو

حضور 8 میلیون زائر در کاظمین/تامین امنیت زائران با 60 هزار نیرو

تولیت بارگاه مطهر امام موسی کاظم (ع) اعلام کرد که مراسم سالروز شهادت هفتمین اختر آسمان امامت و ولایت امروز با حضور 8 میلیون زائر و 60 هزار نیروی امنیتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، تولیت بارگاه مقدس امام موسی کاظم (ع) اعلام کرد که 8 میلیون زائر امسال در مراسم سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) شرکت داشتند.

گفته می شود این رقم در مقایسه با سال گذشته به میزان دو میلیون نفر افزایش داشته است. همچنین 43 رسانه گروهی نیز این رویداد بزرگ را پوشش دادند.

تولیت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) افزود: 60 هزار نفر در تامین امنیت زائران امام موسی کاظم (ع) شرکت داشتند و این طرح امنیتی با کمک بغداد و پشتیبانی هوایی از سوی نیروهای بغداد اجرایی شد.

کد مطلب 2298901

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