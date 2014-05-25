حضور 8 میلیون زائر در کاظمین/تامین امنیت زائران با 60 هزار نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، تولیت بارگاه مقدس امام موسی کاظم (ع) اعلام کرد که 8 میلیون زائر امسال در مراسم سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) شرکت داشتند.

گفته می شود این رقم در مقایسه با سال گذشته به میزان دو میلیون نفر افزایش داشته است. همچنین 43 رسانه گروهی نیز این رویداد بزرگ را پوشش دادند.

تولیت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) افزود: 60 هزار نفر در تامین امنیت زائران امام موسی کاظم (ع) شرکت داشتند و این طرح امنیتی با کمک بغداد و پشتیبانی هوایی از سوی نیروهای بغداد اجرایی شد.