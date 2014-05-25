محموله بزرگ قاچاق در شهرستان عسلویه کشف و توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش نیکنام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف محموله بزرگ قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان عسلویه موفق به کشف و توقیف یک محموله قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال شدند.

وی با تشریح جزئیات کشف این محموله قاچاق، اضافه کرد: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی (ره) عسلویه به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با بیان اینکه این کامیون از سمت شرق وارد استان بوشهر شده بود، ادامه داد: ماموران انتظامی در زمان کنترل محور اصلی به این کامیون مظنون شدند و پس از توقف آن اقدام به بازرسی از ان کردند.

کشف تعداد 337 دستگاه کولر گازی خارجی قاچاق

وی با اشاره به کشف تعداد 337 دستگاه کولر گازی خارجی در این کامیون، عنوان کرد: این کولرها دارای حدود پنج میلیادر ریال ارزش مالی هستند که فاقد مدارک مثبته گمرکی هستند.

نیکنام در ادامه از تحویل کالای قاچاق مکشوفه به مراجع قضایی خبر داد و افزود: یک نفر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر و برای رسیدگی بیشتر به پرونده، تحویل مراجع قضایی شده است.

وی افزود: شهرستان عسلویه به عنوان محور ورودی استان بوشهر محسوب می‌شود و ما از همه توان خود برای مقابله با اچاقچیان استفاده خواهیم کرد و اجازه فعالیت به انها را نخواهیم داد.