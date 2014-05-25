شعری که لاریجانی در دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، گزارشی را درباره عملکرد مجلس نهم در اجلاسیه دوم ارائه کرد، که متن گزارش رئیس مجلس به شرح ذیل است:



بسم‌ الله‌ الرحمان الرحیم



حمد باد ملکی را که ملک هر دو جهان در تصرف اوست / بود هر که از بود او بود و هستی هر که هست از هستی اوست



و صلوات و تهیات بر فرستادگان او و خلق و خصوصا بر بهترین و مهمترین پیغمبران محمد مصطفی که نبوت را ختم به او کرد و صبعه شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا و منیرا



و بر ائمه اطهار الذین اذهب عنهم الرجس و طهر هم تطهیرا هر ساله توفیقی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل است تا به محضر حضرت عالی شرفیاب شوند و این برای نمایندگان ملت فخر و سعادتی است که به فیض درک نصایح و رهنمودهای جناب عالی نائل گردیم.



شهادت مولایمان باب الحوائج امام موسی کاظم(ع) را تسلیت عرض می‌نمایم شخیصت بلندمرتبه ای که از مرحوم طبری نقل است که مردم مدینه ایشان را زین المجتهدین می‌نامیدند و شیخ مفید آن حضرت را عابدترین و سخی ترین و با شخصیت ترین مردم زمان خود معرفی می‌کند و حتی دشمنان ایشان اقرار به مقام والای معنوی وی داشتند.به طوریکه هارون در مورد ‌آن حضرت به ربیع می‌گوید این مردم از راهبان بنی هاشم است.



پیروزی غرور آفرین رزمندگان مجاهد اسلام در حماسه فتح خرمشهر بر رهبری عزیز و ملت بزرگوار و خانواده عظیم ایثارگران مبارک باشد.و همچنین در آستانه بعثت پیامبر اعظم محمد مصطفی(ص) قرار داریم و این عید سعید را تبریک عرض می‌کنم که آغازگر حرکتی بزرگ در تاریخ بشریت است.



نهضت زنده ای ایجاد شد که در تمامی قرون بعدی در مواجه با سایر مکاتب و نهضت های فرهنگی و سیاسی نه تنها ضربه‌ای ندید بلکه بالنده تر ، خود موجب نهضت های عظیم فرهنگی شد و تمدن فرهنگ ها را در خدمت خویش گرفت و رهبری کرد و به آنها جان و ایمان داد و قوی و پایدارشان کرد.



این نهضت عظیم اسلامی از طرفی پیمان خویش را با عقل سخت استوار کرد وعقل را به عنوان یکی از ارکان اصلی دین پذیرفت و بالاتر پیامبری درونش خواند همان چیزی است که افراطیون تکفیری به اهمیت آن پی نبرده اند و امروز عامل وهن و تفرقه مسلمانان شدند.



از طرفی دیگر ملک و ملکوت، دنیا و آخرت جسم وروح و ظاهر و باطن، ماده و معنی را یک جا باید در نظر گرفت و همه جانبه نگریست و از افراط و تفریط دوری جست و این همان چیزی است که تمدن مدرن غرب آنرا درک نکرد و با نگرش مادی گرایانه تک ساحتی به عالم و آدم عامل بی خانمانی انسان معاصر گردید و از همه مهمتر این نهضت برنامه کامل خود را به وسیله رهبری شایسته و مجریان لایق به جهان عرضه نمود که هیچ یک از مکاتب شرق و غربی نتوانستند در این تراز رهبرانی برای جوامع خود جویا شوند.



به تعبیر یکی از صاحب نظران غربی که می‌گفت "پیش بینی می‌کنم و از هم اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود و به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدیدی شود طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تامین شود."



انقلاب اسلامی به رهبری برجسته ترین و جامع ترین شخصیت حوزه های علمیه زمان امام (قدس سره) با اعلام قوی تئوری نه شرقی و نه غربی نهضت زنده اسلام ناب محمدی را متن حرکت نوین ملت ایران قرار داد و امروز قدرت و صلابت و عزت و پیشرفت ملت ایران مدیون این راهبرد حیات‌بخش است که ساختار وابسته و دیکتاتوری شاهنشاهی را به مسیر استقلال، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سوق داد که اساس آن مکتب است و آرزوی مصلح اسلامی شیخ محمد عبده را محقق نمود که گفت: «اروپا آن روزی که مذهب خویش را رها کرد، جلو رفت و ما از آن روزی که مذهب خود را رها کردیم، عقب رفتیم». نظام جمهوری اسلامی ایران مجاهدانه پیشتاز این تفکر فراگیر و همه‌جانبه می‌باشد و مفتخر است که قوانین کشور بر نهج اسلام ابتنا دارد و به دست نمایندگان ملت براساس دموکراسی تدوین می‌گردد و مجلس شورای اسلامی سنگر دفاع از چنین دستاوردی در مقابل استکبار است که هر روز به شیوه‌ای و به بهانه‌ای در مقابل ملت بزرگ ایران ماجراجویی می‌کند و هم رأی با تعبیر شهید مطهری در تفسیر آیه «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» «نرمش در مسائل شخصی و درونی و صلابت در مسائل اصولی داخلی و خارجی» را مبنای حرکت خویش قرار داده است و بر همین مبنا مجلس در مسئله هسته‌ای، موضوع فلسطین و ماجرای سوریه و سایر شیطنت‌ها و فتنه‌های استکبار در مسائل داخلی و خارجی نظری راسخ و موضعی قوی و قاطع دارد.



و مجموعاً در دوره دو ساله مجلس نهم 450 طرح و لایحه به مجلس تقدیم گردید که از این تعداد 80 قانون به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد، نظیر قانون نظام صنفی، قانون بودجه، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون در تسهیل فضای کسب و کار.



در قانون بودجه به درک شرایط اقتصادی کشور که رکود و تورم عارضه آن است، تلاش شد بسترهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار فراهم گردد و عملا با این اقدامات به استقبال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت نمودیم. پس از ابلاغ سیاستها، دبیرخانه‌ای برای اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد شد تا با همکاری تمامی انجمن‌های علمی کشور و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت قوانین و نظارت و با اشراف نایب‌رئیس مجلس و هماهنگی با اقدامات دولت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق گردد.



وزرا و مسئولان اجرایی مربوط در اقتصاد مقاومتی به مجلس دعوت و گزارش اولیه اقدامات آنان در این زمینه دریافت گردید. مجموعاً 308 برنامه عملیاتی مرتبط به بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی آماده شده است تا پس از طی مسیر تصویب، در دولت محترم کاستی‌های تقنینی در این زمینه روشن گردد و به طور مستمر مجلس این حرکت را پیگیری خواهد نمود.



هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجموعاً 1839 مصوبه دولت و کمیسیون‌های مربوط را مورد بررسی و از این تعداد 99 مورد را مغایر قانون اعلام نمود.



معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون ویژه اصل 44 و اصل 90 با ارائه گزارش‌های نظارتی در زمینه حوادث مهم به‌خصوص مسائل مربوط به رونق اقتصادی وظیفه نظارت بر اجرا را دنبال کرده‌اند.



بخشی از وظیفه نظارتی مجلس از طریق سوال و تحقیق و تفحص انجام گرفته است. از مجموع 13 پرونده تحقیق و تفحص که به تصویب مجلس رسید، نتیجه تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی در مجلس قرائت و جهت بررسی به قوه قضائیه ارسال گردید و کمتر از 10 سوال در مجلس مطرح و تصمیم‌گیری شد و حدود 15 سوال در دستور کار مجلس قرار دارد.



نمایندگان محترم در 59 شورا یا مجمع ملی و 124 مجمع استانی به‌عنوان ناظر حضور دارند و انطباق تصمیمات با قوانین را مدنظر قرار می‌دهند. دیوان محاسبات با ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی به صورت بی‌درنگ نظارت و راهنمایی لازم به مسئولان مختلف اجرایی را انجام می‌دهد و گزارش‌های تخصصی مخصوصاً در مسائل مهم نظیر هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی، دریافت و پرداخت خزانه بانک‌ها، نفت و خصوصی سازی را ارائه می نماید.



مرکز پژوهش ها با ارائه 359 گزارش پژوهشی و 512 گزارش درخواستی نمایندگان محترم پشتوانه مناسبی برای حمایت تخصصی از تقنین می باشد. مرکز پژوهش های اسلامی مجلس نیز با بهره جستن از صاحب نظرهای دینی به غنا تصمیمات مجلس افزوده است.



همه کارکنان شریف و مدیران محترم اجرایی، تقنینی و نظارتی و کتابخانه مجلس در خدمت نمایندگان ملت تلاش می کنند تا شرایط بهتر را برای قانونگذاری کشور فراهم نمایند گرچه به دلیل گرانی و رکود وقت زیادی از نمایندگان صرف کمک به مردم شریف در مناطق مختلف می گردد و این امر صعوبت کار نمایندگان که باید مسائل ملی کشور را در تدوین قوانین دنبال نماید افزایش می دهد اما نمایندگان محترم به عنوان عامل وصل توده های مردم با حاکمیت این وظیفه را نیز بر دوش می کشند. امیدواریم تلاش همکاران محترم مرضی رضای الهی باشد و در همان طریقی قرار گیرد که امام کاظم(ع) فرمود: خداوند در روی زمین بندگانی دارد که در برآورده نمودن حاجت های مردم تلاش می کند اینان در روز قیامت در آسایش و امنیت هستند و هر که سرور و خوشحالی برای انسان با ایمانی فراهم نماید خداوند در روز قیامت قلبش را شادمان می گرداند.



هر چند در سال های پس از انقلاب مستکبرین در راه ملت سنگ اندازی نمودند اما ما به فضل الهی مطمئن هستیم که پیامبر خدا نوید آن را داد و فرمود: "من پشت و پناه مسلمانان هستم" و همانگونه که امام(قدس سره) فرمود: بر این باوریم که مادامی که پشتیبان ولایت فقیه باشیم هیچ صدمه ای عارض کشور نمی شود کما اینکه علی رغم همه تحریم ها و غضب مستکبران ملت ایران در پناه راهبری های رهبر معظم جایگاه عزتمندانه ای در منطقه و حرکت رو به جلو در استقلال اقتصادی داشته است.



"چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان"



از محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تقاضا می کنیم، با نصایح حکیمانه خویش، مجلس ما را آراسته گردانند تا روشنای راه آینده ما شود.



والسلام علیکم و رحمته الله