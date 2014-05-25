اظهار نظر برخی اعضا برگرفته از نظر کل شورای شهر نیست/ حمایت شورا از برنامه های شهردار گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان افزود: شورا از برنامه های شهرداری با قاطعیت تمام حمایت می کند زیرا به سعی شهردار در بخش توسعه شهری اعتقاد و اطمینان داریم.

وی ادامه داد: تا زمانی که شهردار در راستای خدمت رسانی به شهروندان تلاش می کند تمام اعضای شورا از ایشان حمایت خواهند کرد و از هیچ کمکی در این راستا مضایقه نمی کنند.

وی تصریح کرد: شهردار توجه خاصی به زیباسازی شهر دارد و مدل های مختلف زیبا سازی شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

گرزین از راه اندازی ناحیه 7 شهرداری گرگان در زیارت خبر داد و افزود: با توجه به طرح تفصیلی جدید روستای زیارت در حریم شهر قرار گرفت به همین منظور ساختمانی در این منطقه اجاره کردیم و نیروهایی را در آن مستقر هستند.

این مسئول شهری با اعلام این نکته که برنامه و چشم اندازهای شهر گرگان در یک فرصت 2 ساله اجرا می شود، اذعان کرد: یکی از دغدغه های مدیریت شهری رفع مشکلات ترافیکی و یافتن راهکار برای مسیرهای پرتردد است زیرا در آینده، مسیرهای ترفیکی به معظلی برای شهر تبدیل خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: شهردار از شرکت "کیسون" برای رفع مشکلات ترافیکی شهر کمک خواهد گرفت که این یک اتفاق مبارک در تاریخ شهر گرگان است.

وی اعلام کرد: اعضای شورا و مدیریت شهری عزم جدی در بحث راه اندازی بخش سرمایه گذاری در شهرداری گرگان دارند که با اجرای این طرح زیرساخت های شهری متحول خواهد شد.

گرزین مهندسی زمان در پروژه های شهری را، یکی دیگر از برنامه های شورا و شهرداری دانست و افزود: برای پروژه های نیمه تمام هرچه زمان بیشتر بگذرد هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد داشت به همین خاطر در این بخش نیز مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده است.

وی روند پیشرفت پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کلنگ تقاطع غیر هم سطح در میدان معلم درآینده ای نزدیک به زمین خواهد خورد و در همان روز، تاریخ افتتاح پروژه نیز اعلام می شود.

این عضو شورا، از راه اندازی مترو زیر زمینی در شهر گرگان خبر داد و بیان کرد: این مترو، از میدان ولیعصر تا نهارخوران، از نهارخوران به ترمینال، از ترمینال به جرجان و از جرجان به میدان بسیج احداث خواهد شد.

پروژه بدون مطالعه به سرنوشت تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری مبتلا می شود

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه این پروژه اکنون در دست مطالعه است، افزود: مطالعه بر روی پروژه یکی از مهمترین مراحل کارهای اجرایی است زیرا چشم انداز و برنامه های پروژه را در مرحله مطالعاتی می توان پیش بینی کرد؛ پروژه بدون مطالعه به سرنوشت تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری مبتلا می شود که سالها احداث آن طول کشیده است.

وی از بهره برداری چهار پروژه تا پایان سال جاری خبر داد وبیان کرد: تقاطع غیرهم سطح شهید قندهاری، پارکینگ عدالت 17، ساختمان تجاری، فرهنگی میدان مفتح و ساختمان تاکسی رانی از پروژه هایی هستند که مدیریت شهری تا پایان سال جاری آن را به بهره برداری می رساند.

ناصر گرزین از نبود قطعه هنرمندان در شهر گرگان ابراز نارضایتی کرد و افزود: مکانی با کاربری آرامستان در حاشیه شهر خریداری شده اما اینکه بخشی از آن برای قطعه هنرمندان در نظر گرفته شود مناسب نیست، به همین منظور شهردار به دنبال مکانی برای قطعه هنرمندان در شهر است؛ چند مورد پیشنهاد شده که با انجام کارهای کارشناسی در آینده ای نزدیک مکان مورد نظر با کاربری قطعه هنرمندان اعلام خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، تدارک اسکان موقت برای مسافران را از دیگر برنامه های شورا دانست و افزود: اسکان موقت در 2 مکان بلوار صیاد شیرازی و کمربندی پیشنهاد شده که معاون خدمات شهری شهرداری این موضوع را پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه امنیت مسافر و گردشگر در این مکان حائز اهمیت است، بیان کرد: به جز پیش بینی شرایط مناسب برای امنیت مسافر، تدارک حداقل امکانات مانند سرویس بهداشتی و آب شرب سالم و بهداشتی نیز در دستور کار شورا است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در خاتمه اجرا نکردن مقررات پارکینک را برای مجتمع مسکونی و تجاری شهر فروشی قلمداد کرد و بیان داشت: یکی از بزرگترین مشکلات ترافیکی گرگان، شهر فروشی است اینکه مجوز ساخت مجتمع را با دریافت مبلغی جریمه به سازنده بدهیم حق و حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته ایم و شورا دوره چهارم مخالف این نوع عملکرد است.