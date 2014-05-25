به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر یک شنبه در بازدید سر زده از بیمارستان هاجر و کلینیک فوق تخصصی امام علی شهرکرد با بیان اینکه زمینه ارائه خدمات درمانی مناسب در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اذعان داشت: خدمات درمانی باید به بهترین شکل در خدمت مردم قرار بگیرد.

وی اذعان داشت: باید سازکارهای مدیریتی برای ارائه خدمات بهتر درمانی در مراکز درمانی شهرستان و استان لحاظ شود و کیفیت خدمات درمانی بیشتر شود.

وی عنوان کرد: در بازدید از کلینیک امام علی(ع) شهرکرد کمبود پزشک متخصص وجود دارد و متاسفانه نوبت دهی ها به علت کمبود پزشک دیر انجام می شود و مشکلاتی در خصوص ارباب رجوع در این مرکز وجود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در بازدیدی که از بیمارستان هاجر شهرکرد داشته ایم ارائه خدمات مطلوب بوده است و رضایت ارباب رجوع بالا بوده است.

سلیمانی بیان کرد: باید مشکلات کمبود پزشک متخصص در استان مورد توجه قرار گیرد و برای دسترسی راحت مردم به پزشک های متخصص سازو کارهایی اندیشیده شود.