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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۳۶

طاهری:

20 فقره مجوز محصول سالم در قزوین صادر شد

20 فقره مجوز محصول سالم در قزوین صادر شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: در سال گذشته مجوز استاندارد 20 محصول سالم در استان صادر شد و امسال نیز 40 محصول سالم از این اداره مجوز استاندارد خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا طاهری روز یکشنبه در شورای استاندارد استان قزوین که با حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان استاندارد ملی ایران، مرتضی روزبه استاندار در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای استاندارد یازده وظیفه تعریف رشده و مهمترین رسالت ما تضمین سالمت و بهداشت مردم با کنترل بر وضعیت کیفی بودن کالاهاست.

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: در قزوین به دلیل کمبود فضا آزمایشگاه استاندارد در گمرک شهر صنعتی البرز مستقر شده. با داشتن آزمایشگاهای غذایی و. میکروبیولوژی تلاش می کنیم به تقاضای صنعت پاسخگو باشیم.

این مسئول یادآورشد: بدلیل کمبود امکانات تنها نیمی از واحدهای صنعتی داستان تحت پوشش خدمات استاندارد قرار دارد که به منظور کنترل همه واحدها نیازمند مساعدت بیشتر مسئولان هستیم.

طاهری گفت: در سال گذشته 29 استاندارد ملی توسط کارشناسان استاندارد و سازمان صنایع تدوین شد و در حال حاضر هم 200 پیشنهاد ملی داریم که امیدواریم تصویب شود.

وی افزود: در بازرسی از بازار هم در دو سال گذشته طرح طاها برای اجرای هماهنگ استاندارد عملیاتی شد که با جمع آوری کالاهای غیراستاندارد به سلامت مردم کمک می کنیم.

طاهری یادآورشد: در سال قبل 345 مورد بازدید در سطح استان انجام و کالاهای قاچاق و طلاهای غیرمجاز جمع آوری شد و در جایگاههای سوخت هم 40 مورد کالیبراسیون صورت گرفت و دو هزار و 800 ترازو نیز بازدید شد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته همچنین 20 فقره پروانه محصول سالم صادر شد که امسال این تعداد به 40 فقره افزایش خواهد یافت.

وی از هماکاری و تعامل خوب دستگاههای اجرایی استان تشکر کرد و افزود: با جایگاه خوب صنعتی استان امید است بتوانیم گام های اساسی در مسیر استاندارد سازی تمامی کالاها برداریم. 

کد مطلب 2298952

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