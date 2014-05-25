استان یزد فاقد ایستگاه هواشناسی کشاورزی است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا تابش در این نامه با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی در استان یزد و شهرستان اردکان و به طور ويژه، محصول پسته که در بسیاری از مناطق با اقتصاد خانوارها ارتباط دارد، آورده است: مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در زمینه آب، خاک و محصول صورت گرفته و نتایج خوبی نيز حاصل شده است.

وي همچنين اعلام كرده است: اما با وجودی که بسیاری از متخصصان کشاورزی، آب و هوا را یکی از مهم‌ترین عوامل در کشاورزی می‌دانند و از تاثیرات آن بر روی جنبه‌های مختلف تولید آگاهی دارند، متاسفانه تحقیقات و مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته و عدم توجه به توانمندی‌های اقلیمی و شرایط آب و هوایی و کاشت و داشت سنتی محصولات، بازده پايین و پرنوسانی را به دنبال داشته و حتی گاهی به نابودی محصول در بعضی از سال‌ها منجر شده و خسارت جبران ناپذیری را به کشاورز وارد كرده است.

نماینده مردم اردکان در ادامه راه اندازی ایستگاه هواشناسی کشاورزی در منطقه را حلقه ارتباطی بین دو بخش کشاورزی و هواشناسی ذکر كرد که می‌تواند اطلاعات و داده‌های هواشناسی را کاربردی كرده و در اختیار کشاورز و متخصصان این بخش قرار داده و نتایج بسیار باارزشی را در افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه پسته به ارمغان بیاورد.

وی در پایان این نامه که رونوشتی از آن برای رئیس سازمان هواشناسی کشور ارسال شده، صدور مجوز راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی کشاورزی در شهرستان اردکان را خواستار شده است.