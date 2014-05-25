برون سپاری کارها با رعایت منافع مردم باشد/ پاسخگویی به استعلام استانداردها تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه روز یکشنبه در جلسه شورای استاندارد استان قزوین که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: برخی کارها در حوزه استاندارد نیازمند بازنگری است تا هم نظارت و کنترل بهتر شود و هم سرعت کار افزایش یابد.

وی توجه به استاندارد آسانسور را مهم دانست و یادآورشد: در سالهای اخیر با افزایش بلند مرتبه سازی توجه به استفاده از آسانسور در استان بیشتر شده لذا باید در ساختمانهای جدید نظارت فنی بر بالابرها و نیز آسانسور با جدیت بیشتری کنترل شود تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

استاندار بیان کرد: طولانی شدن جواب استعلام گاهی موجب نارضایتی مردم می شود که باید ساز و کار لازم دیده شود و هر دستگاه کار خود را بخوبی و بموقع انجام دهد تا جواب ارباب رجوع سریعتر داده شود.

وی گفت: در این کار دقت نباید فدای سرعت شود اما دستگاههای ذیربط باید با اصلاح برخی بندهای قانونی پاسخگویی خود را بیشتر کنند و با تعریف مسئولیت ها به صورت شفاف بخشی از کارها را برون سپاری کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: مکان یابی برای جایگاههای سوخت گاز باید با دقت بیشتری انجام شود تا از بروز برخی حوادث در اثر بی توجهی به مسائل ایمنی ماند حادثه آتش سوزی اخیر که یک هشدار بود جلوگیری شود.

برون سپاری کارها با رعایت منافع مردم باشد

روزبه تصریح کرد:در برون سپاری برخی کارها باید دقت کنیدتا مردم ضررنکنند و با بهانه هم کاری را واگذار نکنیم بلکه همه کارها لازم است براساس تدبیر و برنامه باشد.

این مسئول بیان کرد: استاندارد امروزه با کیفیت و رفاه زندگی مردم ارتباط دارد و به هر میزان گرایش ما به رعایت استاندارد بیشتر باشد کیفیت زندگی مردم بالا می رود.

تامین سلامت مردم با رعایت استاندارد

استاندار تامین سلامت مردم را کاری مهم و ضروری دانست و یادآورشد: استان قزوین یک منطقه صنعتی است لذا بر رعایت استانداردها اصرار داریم و امیدواریم آموزش و فرهنگ سازی در این حوزه جدی گرفته شود تا همراهی مردم بیشتر شود.

روزبه گفت: به نظر می رسد در سازمان مرکزی لازم است یک معاونت فرهنگ سازی تشکیل شود تا این موضوع با برنامه دنبال شود.

وی آمادگی استان قزوین برای اجرای طرح های ملی استاندارد در حوزه های مختلف صنعتی اعلام کرد.