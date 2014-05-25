رهبر معظم انقلاب پرچمدار اندیشه های امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن شریف تبار عصر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) بهنمیر نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری را به نام سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، تکلیف بزرگی بر دوش مدیران برای برنامه سازی دانست و افزود: دو عنوان برگزیده شده، همانا اهداف و آرمان‌های بلند امام خمینی(ره) قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) اسلام را زنده کرد و به مسلمانان عزت و آبرو بخشید گفت: برگزاری مراسم معنوی سالگرد ارتحال حضرت امام، حرکتی فرهنگی در راستای پاسداشت ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید با شکوه و عظمت خاصی برگزار شود.

وی ادامه داد: مبدا پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) است و امروز اندیشه های ناب آن حضرت فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی در جهان طنین انداز شده است.

امام جمعه بهنمیر با اشاره به شخصيت والاي حضرت امام(ره) افزود: امروز آثار و بازتاب انديشه هاي امام راحل در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي دنيا متبلور شده است.

حجت الاسلام شریف تبار با تأکید به مسئولان بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم ارتحال امام(ره) افزود: همه ما مدیون امام راحل و خون پاک شهداء هستیم و هریک باید گام موثری در جهت حفظ و نشر ارزش های امام(ره) و انقلاب اسلامی ایران برداریم.

وی از مسئولان خواست با تعامل، همه وظایف و اموراتی که در این ستاد به آنها محول می شود را به نحو مطلوب انجام دهند.

بخشدار بهنمیر نیز در ادامه با اشاره به فرا رسيدن سالروز رحلت امام خميني(ره) افزود: بايد با برنامه ریزی خوب و مطلوب نهایت تلاش خود را در شناساندن شخصیت این عارف بزرگوار خصوصاً به نسل جوان داشته باشیم و باید برای بزرگداشت ارتحال چنین شخصیت بزرگواری تلاش و همت همه جانبه انجام شود.

مجتبی حبیب نژاد افزود: آرامش امروز حاکم بر جامعه را مرهون رهبری امام و رهنمون های مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد که با نگاه به منطقه در می یابیم که آرامش حاکم در جامعه ایران بسیار ارزشمند و پر اهمیت است و ملت هیچ کشوری در منطقه از نعمت آرامش مردم ایران برخوردار نیستند.

وی ضمن تاکید بر برگزاری هر چه با شکوه تر برگزاری سالگرد مراسم ارتحال امام و شناساندن شخصیت سیره عملی و اندیشه ایشان به نسل جوان انقلاب گفت: یکپارچگی، همدلی و تعامل دستگاه ها در اثر بخشی برنامه های فرهنگی بسیار موثر است.

بخشدار بهنمیر اظهار کرد : احيای ارزش هاي اسلامي و جهاد با دشمنان درس بزرگ حضرت امام(ره) به تمام جهانيان است.

حبیب نزاد افزود: امام خميني(ره) با نهادينه کردن ولايت فقيه نظام اسلامي ايران را بيمه کرد و کشتي انقلاب با معنويت، تدبير، مديريت و آينده نگري مقام معظم رهبري به ساحل امن رسيد.



فرمانده حوزه علی ولی الله بهنمیر نیز با بیان اینکه اهميت و برگزاري سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) روشن و مبرهن است و هر نهاد و سازماني براي تبيين انديشه امام بايد در صحنه حاضر شود گفت: اگر چه بيش از بيست و چهار سال از ارتحال اين بزرگ مرد تاريخ مي گذرد ، اما نام و ياد امام جاويد است.

محمدرضا پورزارع امام خميني(ره) را جزو معدود رهبران مذهبي دانست که نه تنها در زمان حيات بلکه پس از فوتش هم بر قلب ها حکومت کرد.

وی با تاکید بر اینکه افکار و انديشه هاي بلند امام (ره) بايد براي هميشه زنده نگه داشته شود اظهار کرد: تاکنون بیش از 200 نفر برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مرقد امام راحل ثبت نام کردند.