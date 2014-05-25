بیکاری بزرگترین چالش آذربایجان غربی/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری بعد از ظهر یکشنبه در آيين توديع ومعارفه مديران كل پيشين و جديد دفتر استاندار با تاكيد بر چاره اندیشی مسئولان برای رفع معضل بیکاری اظهارداشت: امسال بايد بصورت جدي براي رفع بيكاري جوانان در استان برنامه ريزي کنیم.

وی ادامه داد: گسترش خدمات گردشگري و توسعه بازارچه هاي مرزي به همراه فعال کردن بخش خصوصي و رونق سرمايه گذاري در استان از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در اشتغال زايي و رفع معضل بيكاري موثر واقع شود.

بهادری با تاكيد بر لزوم همگرايي و همدلي در راستاي تحقق اهداف توسعه اي استان نيز گفت: اجماع ميان مردم و مسئولان و همگرايي مي تواند مسير رشد و توسعه و پيشرفت را دراستان هموار سازد.

احیای دریاچه ارومیه خواسته اصلی مردم آذربایجان غربی

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي همچنين از وضعيت درياچه اروميه خبر داد و گفت: بيش از نيمي از مردم و ساكنين شهرهاي حاشيه درياچه اروميه، بزرگترين درخواستشان احياي درياچه است و از دولت و مسئولان انتظار دارند اقدامات جدي در اين زمينه انجام دهند.

بهادري افزود: در همين راستا و بنا بر تاكيد ويژه رياست جمهور و استاندار، تاكنون جلسات و همايش هاي مختلفي در راستاي احياي درياچه اروميه در سطح ملي و منطقه اي برگزار شده كه بزودي حاصل اين جلسات بصورت جمع بندي و در قالب راهكارهاي اجرايي و كاربردي وارد مراحل عملياتي مي شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: وجود يك مجموعه مديريتي هماهنگ در استان، لازمه تحقق اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در مسير توسعه و پيشرفت است و در اين مسير تكروي كردن فايده اي ندارد.

عليرضا رادفراعلام کرد: مسئولان و مديران بعنوان نمايندگان دولت بايد با سياست هاي دولت كه در چهارچوب نظام مقدس اسلامي است هماهنگ و همراه باشند.

وي تاكيد كرد: گفتمان دولت بايد گفتمان غالب و سرلوحه كار مديران و مسئولان باشد و در راستاي تحقق و عملياتي شدن برنامه ها و اهداف دولت، نهايت سعي و تلاش از سوي مسئولان بكار گرفته شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار افزود: اعتدال گرايي و حركت در چهارچوب سياست هاي دولت، راه برون رفت و خروج از مسائل و مشكلات و قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار است.

وي همچنين بر ضرورت برنامه ريزي مدون و مشخص براي مرتفع نمودن مسائل و مشكلات در استان تاكيد کرد.

توسعه دولت الكترونيك گرانيگاه برنامه تحول اداري در استان است

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربي نیز در این آیین تاكيد كرد: توسعه دولت الكترونيك و ارائه خدمات آسان به شهروندان، گرانيگاه برنامه تحول اداري در استان است.

نادرصفرزاده با اشاره به اينكه مردم از مسئولان انتظاراتي دارند، افزود: دولت تدبير و اميد با راي مردم روي كار آمده فلذا مسئولان بايد در راستاي رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم، تمام توان خود را بكار گيرند.

وی با اشاره به برنامه تحول اداري در استان گفت: معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري درصدد است 30 برنامه تحول اداري را در 50 دستگاه اجرايي استان اجرا نمايد كه در اين ميان تحقق و توسعه دولت الكترونيك و ارائه خدمات آسان به شهروندان، گرانيگاه اين برنامه ها به شمار مي‌آيد.

وي، تكريم ارباب رجوع، تكريم بازنشستگان و مستمري بگيران را از ديگر محورهاي پراهميت در برنامه هاي تحول اداري استان عنوان كرد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار با اشاره به شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نيز افزود: در سال 93 كه محدوديت هايي در بودجه و تخصيص اعتبارات وجود دارد،‌بايد با صرفه جويي خردمندانه و پرهيز از هزينه هاي غيرضرور، دولت را در تحقق سياست ها و اهداف مورد نظر ياري كنيم.

در ادامه محسن اكبري به سمت مديركل دفتر استاندار منصوب و از قربان احمدي مديركل پيشين اين دفتر با اهداي لوح و هدايايي تقدير شد.

قربان احمدي در مسئوليت جديد خويش با حكم استاندار آذربايجان غربي بعنوان مسئول دفتر سرمايه گذاري استانداري در تهران و عضو كارگروه امور اقتصادي سرمايه گذاري شوراي راهبردي مشاوران استاندار فعاليت خواهد کرد.