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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۷

کشاورز مقدم:

نمونه برداری های موازی استاندارد در صنعت مشکل ساز شده است

نمونه برداری های موازی استاندارد در صنعت مشکل ساز شده است

قزوین- خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: نمونه برداری های موازی استاندارد کالا، وجود دو نماینده موازی مسئول فنی و مدیرکنترل کیفی در صنایع و عدم تائید یکسان نام محصول تولیدکنندگان از سوی دستگاههای موازی مهمترین چالش تولیدکنندگان و صنعتگران استان قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کشاورز مقدم روز یکشنبه در شورای استاندارد استان قزوین که با حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، مرتضی روزبه استاندار در استانداری برگزار شد گفت: متاسفانه موازی کاری در حوزه استاندارد صنایع را با مشکلات عدیده مواجه کرده که بازنگری در این بخش ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر دو نماینده از سوی استاندارد از جمله مسئول فنی از سوی وزارت بهداشت و مدیرکنترل کیفی از سوی استاندارد،وظیفه تائید کیفی کالا را انجام می دهند و موازی کار در نمونه برداری محصول، عدم تائید جواب آزمایشگاهای همکار مشترک از سوی این دو نهاد و عدم توافق بر سر نام محصول چالش های جدی صنعتگران و تولیدکندگان کالاست.

کشاورز مقدم بیان کرد: هزینه آزمایش ها نیز که در چند نوبت صورت می گیرد برای تولید کننده مشکل ساز شده و برای مثال برای هر یک بار نمونه برداری از محصول زیتون حدود یک میلیون و 850 هزار تومان دریافت می شود که در طول سال این هزینه سنگین است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد:اعتبار پروانه های استاندارد هم درصنعت که بایدمداوم باشد وقت گیر است و هنوز زمان پروانه قبلی به پایان نرسیده باید برای تمدید اقدام شود که این کار دست و پا گیر شده که اگر تفویض اختیار به استانها شود می توان این مشکل را برطرف کرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: فرهنگ سازی در استفاده مصرف کنندگان از کالای استاندارد باید مورد حمایت جدی سازمان قرار گیرد و برای حمایت از تولیدکننده داخلی لازم است کالاهای غیر استاندارد از سطح بازار جمع آوری شود.

در این جلسه، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی و محمد علی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم دیدگاههای خود را در خصوص تقویت جایگاه استاندارد و فرهنگ سازی در رسانه ملی بیان کردند.

کد مطلب 2298976

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