نخستین جلسه مقدماتی شورای عالی سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه مقدماتی با حضور مسعود جعفری جوزانی، فرهاد توحیدی، احمدرضا درویش، منوچهر محمدی، پرویز پرستویی، رمضانعلی حیدری خلیلی (دبیر شورا) و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی ظهر یکشنبه 4 خرداد در سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه ضمن مرور مصوبات گذشته شورای عالی سینما، مباحث کلان سینمای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای عالی سینما به زودی و پس از برگزاری نشست هاو جلسات مقدماتی، نخستین جلسه رسمی خود را با ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای حقوقی (ریاست سازمان صدا و سیما، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و اعضای حقیقی برگزار خواهد کرد.



