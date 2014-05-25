پروژه های نیمه تمام ارثیه شورای پیشین/ شهرک اشتغال در اندیشه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز یکشنبه اولین نشست خبری شورای اسلامی شهر اندیشه با حضور مجید ساحل گزین، غلامرضا سرآبادانی، داود سرمست، غلامرضا حاتمی، صادق جعفری و اصحاب رسانه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید ساحل گزین رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه به ارائه گزارشی از عملکرد چندین ماهه شورای دوره چهارم پرداخت و اظهار داشت: خط فکری و عملی شورا شهر اندیشه در این دوره دستیابی به موفقیت در سایه تعامل، همفکری و وحدت با مسئولان شهرستان و استان است که فعالیتهای صورت گرفته ناکنون نیز بر پایه این اصل استوار بوده است.

این مسئول عنوان کرد: زمانیکه دوره چهارم شهر را تحویل گرفت، اندیشه با مشکلات بسیاری به لحاظ مالی دست و پنجه نرم می کرد بنحویکه تا ماه های پایانی سال بودجه محقق نشده و 16 میلیارد نیز کسری بودجه وجود داشت که پس از روی کار آمدن شورا و شهرداری دوره چهارم با سیاست گذاریهای مسئولان شهر، تا پایان سال گذشته علاوه بر تحقق کسریها، بودجه مازاد نیز جذب شد.

مجتمع کوثر در دوره قبل کلنگ خورد؛ اما وجود خارجی نداشت

وی ادامه داد: بودجه سالجاری نیز گرچه با تاخیر و حدود یک ماه پیش تصویب شد اما در حدود 350 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از این مبلغ 65 درصد عمرانی و مابقی نیز امور جاری است.

رئیس شورای شهر اندیشه ضمن ابراز گلایه از برخی پروژه های نیمه تمام دوره قبل، بیان کرد: برخی از پروژه ها در واپسین روزهای کاری مدیریت شهری پیشین کلنگ زده شد که متاسفانه برغم هزینه ها دو یا سه میلیاردی هنوز به جایی نرسیده است، از جمله آنها می توان به پروژه ایثار اشاره که طی هفته آتی افتتاح خواهد شد اما پروژه های ولایت، بازار روز نیلوفر، پارک الغدیر همچنان دارای نواقصی است که باید برطرف شود.

پروژه های عمرانی اندیشه در راه است

ساحل گزین از کلنگ زنی و احداث چندین پروژه عمرانی طی دو هفته آینده در شهر اندیشه خبر داد و گفت: کلنگ زنی مجتمع تجاری کوثر در فاز دوم نیز وجود خارجی نداشت و فاقد مصوبه بود که قرار است بزودی پس از تصویب در شورا در سال 93 طرح و برنامه برای آن در نظر گرفته شود.

این مسئول جذب سرمایه گذار را از مهمترین اولویتهای شهرداری و شورای شهر اندیشه برشمرد و متذکر شد: با توجه به نیاز شهر و جمعیت جوان ساکن در این منطقه طرح احداث شهرک اشتغال در دستور کار قرار دارد، همچنین به دنبال استقرار اداره آموزش و پرورش اندیشه در این شهر هستیم.

فقدان آرمستان معضل شهر اندیشه/ کمیته امداد همکاری کند

وی در پاسخ به سوالی در زمینه فقدان آرامستان در اندیشه افزود: متاسفانه شرکت عمران شهر اندیشه در زمان مناسب به برخی تعهدات خود نظیر احداث آرامستان و... عمل نکرد و در حال حاضر نیز مردم با مشکلاتی مواجه هستند، در زمینه آرامستان نیز جلسات متعددی با کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد که متاسفانه این نهاد تعامل مطلوبی ندارد و اقتصادی به مساله نگاه می کند.

ساحل گزین در پاسخ به سوالی در زمینه مشکلات روشنایی شهر و ناامنی ناشی از آن خاطر نشان کرد: بیشترین جلسات شورای شهر دوره چهارم مربوط به این بحث بوده که با پیگریهای صورت گرفته و مکاتبه با مسئولان استانی، در یک طرج جهادی هشت منطقه برق تهران به اندیشه دعوت شدند و با بررسی مشکلات موجود، اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال برای رفع این معضل در نظر گرفته شد.

تاریکی از اندیشه رخت بر بست

رئیس شورای شهر اندیشه گفت: با این اقدام بیش از 80 درصد مشکل برق اندیشه رفع شد و 20 درصد باقیمانده نیز در مرحل دوم برطرف خواهد شد، قرار بود مرحله دوم در اواخر اردیبهشت ماه جاری انجام شود که بنا به دلایلی به تعویق افتاد اما قول می دهیم طی هفته های آتی این مرحله نیز اجرایی شود.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در پاسخ به سوالی در زمینه امور فرهنگی و اوقات فراغت جوانان شهر اندیشه عنوان کرد: با توجه به جمعیت جوان این شهر، ارتقای زیرساختهای فرهنگی و ورزشی در شهر از اولویتهای شورا و شهرداری است اما کار فرهنگی زمانبر است و به مرور زمان نتیجه خواهد داد لذا مشاهده آثار اقدامات صورت گرفته به این زودیها امکان پذیر نیست.

صادق جعفری ادامه داد: در نظر داریم با استفاده از تخصص مسئولین و اعضای شورا زیرساختهایی برای آینده آماده کنیم که در این راستا از مبلغ 350 میلیارد ریالی بودجه مصوب امسال، 15 میلیارد ریال به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که بالاترین آمار طی سنوات گذشته است.

پتانسیل اندیشه برای تبدیل به قطب تجاری استان تهران

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر نیز در پاسخ به خبرنگاری که وجهه اندیشه را تجاری توصیف کرد و جای مراکز فرهنگی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و... را در این شهر خالی دانست، اظهار داشت: سرانه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... در هر شهری بر اساس فرمولهای جمعیتی محاسبه و تامین می شود و وجود مراکز تجاری لطمه ای به سایر سرانه ها وارد نخواهد آورد.

غلامرضا حاتمی با تاکید بر اینکه رشد مراکز تجاری ایرادی ندارد گفت: هم اکنون در بسیاری مناطق دنیا نظیر دوبی با جمعیت بسیار اندک، مراکز تجاری گسترده ای وجود دارد که موجب رشد و رونق اقتصادی آنها نیز شده است.

این مسئول با اشاره به پروژه های بلند و میان مدت تجاری تعریف شده در این شهر نظیر برج تجارت الکترونیک، بازار ایرانی اسلامی و... افزود: اینکه شهر اندیشه دارای یک برند تجاری باشد برای شهر و شهرستان امتیازی محسوب می شود که می تواند در جذب سرمایه های داخلی و خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد.

عمده تخلفات ساختمانی اندیشه مشمول جریمه می شود!

وی در پاسخ به سوالی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز متذکر شد: تخلفات ساختمانی در شهرها اجتناب ناپذیر است اما تمام تخلفات از سوی شهرداری و شورای شهر در کمیسیون ماده 100 بررسی شده و در صورتی که برای شهر و شهروندان خسرانی به همراه داشته باشد به طور قطع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

حاتمی اضافه کرد: البته برخی تخلفات نیز به دلیل عدم ضرر و زیان برای شهر و شهروندان مشمول جریمه می شود که بخش عمده ای از تخلفات ساختمانی اندیشه در این حوزه قرار دارد.