وجود 117 هزار فارغ التحصیل بیکار در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر یکشنبه در آيين توديع و معارفه مديران كل پيشين و جديد دفتر استاندار اظهارداشت: اگر بيكاران هر شهرستان را بصورت مجزا احصاء و براي اشتغال زايي آنها برنامه ريزي كنيم، راحت تر مي توانيم در راستاي رفع مشكل بيكاري در استان گام برداريم.

وي، تامين زيربناهاي لازم براي اشتغال، همواره کردن مسير سرمايه گذاري و تسهيل زمينه فعاليت براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از ديگر تكاليف مهم در استان عنوان كرد.

سعادت گفت: اشتغال زايي براي جوانان بخصوص جوانان تحصيلكرده، احياي درياچه اروميه، جذب سرمايه گذاري خارجي، رونق اقتصادي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي مسكن دار شدن زوج هاي جوان از مهمترين برنامه هايي است كه براي تحقق آنها در استان تلاش مي‌كنيم.

استاندار آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در برهه كنوني كه تيم مذاكره كننده كشورمان در حال مذاكره با 1+5 است بايد با تكيه بر اقتدار و توانمندي داخلي، فضايي امن و آرام را براي مذاكره كنندگان كشورمان فراهم كنيم تا بتوانند پيروزمندانه و مقتدرانه، از حقوق ملت و كشور دفاع كنند.

استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد: تلاش در جهت ترويج و تحقق سياست ها و اهداف دولت، داشتن برنامه و هدفگذاري و سازماندهي نيروي انساني براي اجراي شايسته سياست هاي ابلاغي از جمله مهمترين مواردي است كه مديران و مسئولان در استان بايد توجه و اهتمام كافي به آن داشته باشند.

سعادت با اشاره به اينكه عزل و نصب مديران و مسئولان امري طبيعي است، افزود: پذيرش سياستهاي جديد دولت يازدهم و حركت در راستاي خط مشي اين دولت، لازمه كار مديران است چرا كه سياست هاي دولت منبعث از راي مردم است فلذا مسئولان نيز بايد تابع سياست هاي دولت باشند و اگر مديري توان تطبيق و پذيرش اين سياست ها را نداشته باشد بصورت طبيعي جايگزين مي‌شود.

استاندار آذربايجان غربي حركت هاي مبتني بر افراط يا تفريط را براي كشور مضر دانست و گفت: در طول تاريخ انقلاب همواره شاهد بوده ايم كه نيروهاي تندرو و راديكال و نيروهاي واپسگراي سنتي به جهت ايجاد تقابلات و اختلافات فكري و سياسي در عرصه جامعه، براي كشور آسيب هايي را وارد كرده اند، لذا دولت يازدهم، با برائت از آنها قصد دارد از تمام ظرفيت ها و پتانسيل ها و نيروهاي ميانه رو در جهت رفع مسائل و مشكلات كشور استفاده کند.

وي همچنين از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي كاركنان استانداري، فرمانداريها و بخشداريها در استان خبر داد و افزود: معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري با همكاري دفتر آموزش و پژوهش قصد دارد در راستاي تربيت نيروهاي انساني متخصص، دوره هاي آموزشي برگزار کند.

استاندار آذربايجان غربي با اشاره به راهبرد مديريت بدون پول در استان ادامه داد: اين راهبرد در راستاي سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي و همچنين مرتبط با شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است كه در استان اجرا مي شود.