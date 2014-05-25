فتح خرمشهر اوج ایثار و شهامت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباسی عصر یکشنبه در گردهمایی بسیجیان ادارات شهرستان میامی در محل دفتر این نهاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدا فتح خرمشهر، گرامیداشت یاد شهدا را امری ضروری دانست و افزود: هشت سال جنگ تحمیلی خاطرات و تجربه های فراوانی بر جای گذاشت که یکی از بهترین خاطره های این دوران فتح خرمشهر بود.

وی با بیان اینکه خرمشهر با مقاومت به پیروزی رسید گفت: رزمندگان ما در این حماسه نشان دادند که با مقاومت، پیروزی حتمی است.

مسئول بسیج ادارات شهرستان میامی یادآور شد: جانفشانی ها و استقامت شهیدان والامقامی که در این عملیات حضور داشتند و بعضا به درجه رفیع شهادت رسیدند ستودنی است و اگر این رشادت ها نبود امروز ما در این آسایش به سر نمی بردیم.

عباسی در خاتمه تاکید کرد: مردم خرمشهر با سلاح عزم و اراده و ایمان به مکتب و عشق و علاقه به کشور خود، با دست خالی چنان مقاومت کردند که در تاریخ، نام و مردم خرمشهر برای همیشه بی نظیر ماند.