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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۲۰

عباسی:

فتح خرمشهر اوج ایثار و شهامت ملت ایران بود

فتح خرمشهر اوج ایثار و شهامت ملت ایران بود

میامی - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج ادارات شهرستان میامی با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی با همه تلخی ها خود نقطه های جاودانه ای برجای گذاشت، گفت: فتح خرمشهر نقطه اوج ایثار و شهامت ملت ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباسی عصر یکشنبه در گردهمایی بسیجیان ادارات شهرستان میامی در محل دفتر این نهاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدا فتح خرمشهر، گرامیداشت یاد شهدا را امری ضروری دانست و افزود: هشت سال جنگ تحمیلی خاطرات و تجربه های فراوانی بر جای گذاشت که یکی از بهترین خاطره های این دوران فتح خرمشهر بود.

وی با بیان اینکه خرمشهر با مقاومت به پیروزی رسید گفت: رزمندگان ما در این حماسه نشان دادند که با مقاومت، پیروزی حتمی است.

مسئول بسیج ادارات شهرستان میامی یادآور شد: جانفشانی ها و استقامت شهیدان والامقامی که در این عملیات حضور داشتند و بعضا به درجه رفیع شهادت رسیدند ستودنی است و اگر این رشادت ها نبود امروز ما در این آسایش به سر نمی بردیم.

عباسی در خاتمه تاکید کرد: مردم خرمشهر با سلاح عزم و اراده و ایمان به مکتب و عشق و علاقه به کشور خود، با دست خالی چنان مقاومت کردند که در تاریخ، نام و مردم خرمشهر برای همیشه بی نظیر ماند.

کد مطلب 2299008

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