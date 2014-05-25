گردهمایی مسئولان شوراها و هیئات مذهبی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر یکشنبه در این گردهمایی ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم، اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهمی در تحقق شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، خواهد داشت.
حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی بر لزوم تلاش همه هیئتهای مذهبی برای تحقق شعار امسال تاکید کرد و بیان داشت: شورای هیئتهای مذهبی نقش بسیار مهمی در اجرای برنامههای فرهنگی و دینی در نقاط مختلف کشور دارند.
وی با تقدیر از برنامههای اجرا شده توسط هیئتهای مذهبی استان بوشهر بیان داشت: هیئتهای مذهبی بازوی توانمند سازمان تبلیغات اسلامی هستند و بخش عمدهای از مردم از برنامههای شورای هیئتهای مذهبی بهرهمند میشوند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه با اشاره به حمایت از برنامههای شوراهای هیئتهای مذهبی، تاکید کرد: هیئتهای مذهبی شهرستان کنگان نیازمند حمایت فرماندار و امام جمعه این شهرستان است.
وی ادامه داد: برای راه اندازی دبیرستان علوم معارف صدرا در شهرستان کنگان نیازمند همکاری فرماندار و امام جمعه این شهر هستیم تا این پروژه نیز به بهره برداری نهایی برسد.
دومین گردهمایی مسئولین شوراها و هیئات مذهبی استان بوشهر عصر یکشنبه با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، فرماندار و امام جمعه کنگان، روسای اداره تبلیغات اسلامی استان بوشهر و شوراهای هیئات مذهبی استان در سالن اجلاس شهرداری کنگان برگزار شد.
در پایان این گردهمایی از فرماندار و امام جمعه کنگان به خاطر حمایتهای بیشائبهشان تقدیر به عمل آمد.
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