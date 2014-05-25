به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار علیرضا فیروزه عصر یکشنبه در نشست ستاد اردوهای هجرت3 استان بوشهر اظهار داشت: برنامه ریزی های بسیار خوبی برای اجرای اردوها هجرت 3 در استان بوشهر صورت گرفته و تلاش داریم تا این برنامه‌ها با کیفیت بالایی برگزار شود.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها شد و تصریح کرد: برای اینکه در کارها بتوانیم به موفقیت دست یابیم لازم است که کار جمعی و با همدلی بالایی انجام شود.

مدیر محرومیت زدایی و اشتغال سازمان بسیج سازندگی اضافه کرد: ثبت نام برای این اردوها آغاز شده و افراد می‌توانند برای ثبت‌نام در این اردوها مراجعه کنند تا بتوانند مشارکت مطلوبی در این امر خیر داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت حضور اقشار مختلف در این اردوها، اضافه کرد: دانش‌آموزان دختر نیز همواره حضور بسیار خوبی در این اردوها دارند و 30 درصد شرکت‌کنندگان طرح هجرت 3 استان بوشهر بانوان هستند.

فیروزه به برخی از ویژگی‌های این اردوها اشاره کرد و گفت: اردوهای طرح هجرت 3 یک فرهنگ همگانی است که اگر زمینه‌های لازم فراهم شود نتایج بسیار مطلوبی در جامعه خواهد داشت.

مدیر محرومیت زدایی و اشتغال سازمان بسیج سازندگی افزود: اردوهای هجرت 3 باعث کاهش هزینه های بسیاری در مرمت و نوسازی مدارس خواهد شد و همچنین برای جوانان روحیه کار، تلاش و نشاط را فراهم خواهد آورد.