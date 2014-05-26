به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر یکشنبه در شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور دبیر مجمع تشخیص مصحت نظام برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر در حال گذر از یک فضای ملتحب به یک فضای با ثبات هستیم.

وی افزود: هم‌اکنون دو رویکرد مذاکرات و بحث اقتصاد مقاومتی در ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم مد نظر است .

کاشفی ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی شش محور مطرح و مهم است که اولین محور عدم محدودیت اجرای اقتصاد مقاومتی برای زمانی خاص است و چون از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده برای همه دستگاه‌ها چه خصوصی و چه دولتی لازم‌الاجرا است و باید سرلوحه قرار گیرد.

وی دومین محور در بحث اقتصاد مقاومتی را عدم تقسیم سیاست‌های آن برشمرد و افزود: باید از تقسیم سیاست‌ها پرهیز شده و نباید از تک تک بخش‌های این سیاست‌ها غافل شویم و همه آنها باید با هم اجرا شود.

وی سومین محور اقتصاد مقاومتی را بهره‌وری عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به آن فوری‌ترین نیاز تغییر قوانین موجود است در واقع بدون قوانین مناسب نمی‌توان به بهر‌وری رسید.

کاشفی تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی و تسهیلات بانکی را از مهمترین موارد قابل تغییر دانست.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، ثبات در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی را از دیگر قوانین برشمرد و گفت: قطعا در کشوری که شش ماه به شش ماه قوانین صادرات تغییر می‌کند نمی‌شود پیشرفت کرد.

کاشفی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان پنجمین محور تاکید کرد و گفت: در چند سال اخیر هیچ‌گونه خصوصی سازی در استان کرمانشاه صورت نگرفته است و حتی یک مورد نیز قابل مشاهده نیست.

وی بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را از دیگر محورهای مورد بحث برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تمرکز گرایی در تهران و ارجاع مرحله نهایی اقدامات و کارهای کارشناسی شده را به مرکز را از معضلات برشمرد و گفت: ما نیاز به یک سری اختیارات در استان داریم و در غیر اینصورت اتفاق بزرگی در کرمانشاه نمی‌افتد.

کاشفی در پایان گفت: تقسیم عادلانه ثروت یکی از مهمترین اصول عدالت اجتماعی بوده و اگر ثروت کشور به صورت عادلانه تقسیم نشود بخشی از کشور مدام ثروتمند‌تر و بخشی دیگر هر روز ضعیف‌تر می‌شود.