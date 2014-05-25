به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسیفر عصر یکشنبه در نشست ستاد اردوهای هجرت3 استان بوشهر با تبریک به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) به تشریح روند تاسیس بسیج سازندگی، اهداف و رسالتهای این سازمان پرداخت و اظهار داشت: از سال 86 کار تشکیل بسیج سازندگی در استان ما نیز انجام شد
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب میفرمایند: "هدف از این طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان است". این دو تا مفهوم واژه غنی سازی و اوقات فراغت جوانان حقیقتا بسیار جامع و کامل است.
مدیر سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع)استان بوشهر بیان کرد: مخاطبین ما جوانان هستند و جوانان ارزشمند ترین سرمایه نظام هستند.
اوقات فراغت نقش اساسی در شکل گیری توسعه یک جامعه دارد
وی با بیان اینکه ما باید در این حوزه با دقت و ظرافت بسیار کار کنیم، تاکید کرد: اوقات فراغت نقش اساسی در شکل گیری توسعه یک جامعه دارد و باید برنامهریزی مطلوبی بدین منظور صورت بگیرد.
عباسیفر در ادامه به زمان اجرای اردوهای هجرت 3 در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ثبتنام این اردوها آغاز شده و این اردوها از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه در استان بوشهر برگزار میشود.
مدیر سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع)استان بوشهر اضافه کرد: اوقات فراغت همانند یک آینه ای است که گویای ارزشهای فرهنگی یک جامعه است.
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