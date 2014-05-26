تجهیزات بازی مهدکودک های استان گلستان استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته سلطانی شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران استان، اظهار داشت: از آنجایی که استاندارد تجهیزات زمین های بازی مستقر در مهدهای کودک مشمول اجرای اجباری استاندارد است، این قبیل وسایل قبل از بهره برداری باید توسط شرکت های بازرسی استاندارد، بازرسی شده و در صورت عدم وجود نقص فنی و پس از دریافت گواهینامه فنی، مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: در سال گذشته، اداره کل استاندارد گلستان از محل اعتبارات ملی 107 مهد کودک مستقر در شهرهای علی آباد، گرگان، گنبد، بندرگز، کردکوی دارای 291 وسیله زمین بازی از قبیل تاب، سرسره، الاکلنگ، چرخ و فلک و استخر توپ را مورد بازرسی قرار داد.

سلطانی با اشاره به این مطلب که نتایج این بازرسی ها نشان داد کلیه تجهیزات مورد بازرسی با استاندارد مغایرت داشت، افزود: با توجه به تاثیر مستقیم این تجهیزات در سلامت و ایمنی کودکان، نتیجه گزارش به اداره کل بهزیستی استان گزارش شد و رفع نواقص و ضرورت دریافت گواهینامه ایمنی استاندارد مورد تاکید قرار گرفت.



آغاز آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک در گلستان



وی همچنین از آغاز آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک در گلستان خبر داد.



سلطانی اظهار کرد: به استناد ماده 14 ضوابط اجرایی اوزان و مقیاسها، طرح آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک مطابق سنوات گذشته در سطح استان اجرا می شود و شهرستان مینودشت مبدا اجرای طرح است.



وی اظهار داشت به منظور هماهنگی نهایی اجرای طرح، جلسه ای در فرمانداری شهرستان مینودشت و با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد که بر اساس نتایج این نشست، آغاز اجرای طرح، ابتدای خردادماه تعیین شد.



به گفته سلطانی طول اجرای طرح در شهرستان مینودشت از سوی واحد اوزان و مقیاس اداره کل، سه هفته اعلام شده و منطقه بعدی اجرای طرح، شهرستان آق قلا است.