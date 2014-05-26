کارگاه های آموزشی هنرهای سنتی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: در راستای گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و با حضور کودکان مهد کودک ها و فرزندان کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و همکاری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان این استان، کارگاه های آموزشی هنرهای سنتی برگزار شد.



وی افزود: دراین برنامه بیش از 150 کودک با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن آشنایی با فعالیت های کانون، در کارگاه های آموزشی چاپ، سفالگری و مرمت و همچنین آشنایی با خط میخی شرکت کردند.



وی تاکید کرد: انعقاد تفاهم نامه های دوسویه وتعامل های دستگاه های اجرایی در راستای معرفی هرچه بهتر جاذبه های تاریخی وباستانی وتلاش جهت حفظ آثار وهنرهای گذشتگان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

مراسم گشایش موزه فرش گنبد کاووس

عباسی ادامه داد: هم زمان با هفته میراث فرهنگی و روزجهانی موزه ، موزه فرش گنبد کاووس افتتاح خواهد شد.



وی اضافه کرد: با توجه به اجرای برنامه های متنوع در راستای گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه، با برنامه ریزی های صورت گرفته، موزه فرش گنبد کاووس نیز با حضور عموم مردم ومسئولین کشوری واستانی گشایش و راه اندازی می شود.



وی ادامه داد: دراین برنامه ضمن گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی، این موزه به بهره برداری می رسد.

عباسی خاطر نشان کرد: این مراسم روبروی بنای میراث جهانی گنبد قابوس، نبش خیابان کمینه، ساعت 6 عصر برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم مردم دراین مراسم آزاد است.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با افتتاح وبهره برداری از موزه های استان، موزه ها و آثار تاریخی و میراثی این استان ، بیش از پیش معرفی شده و به عنوان نمادی از تمدن کهن این سرزمین، گردشگران را به این دیار فراخواند.