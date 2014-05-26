فضل الله باقرزاده برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون شمشیربازی باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی صبح امروز دوشنبه در آکادمی ملی المپیک و با حضور روسای هیات‌های استانی همراه با نماینده ورزشکاران، مربیان، داوران و باشگاه‌ها برگزار شد تا تکلیف مدیریت این فدراسیون برای چهار سال آینده مشخص شود.

این مجمع به ریاست غلامرضا شعبانی‌تبار، معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد که طی آن باقرزاده از مجموع 31 رای ماخوذه صاحب 30 رای شد. بدین ترتیب وی که طی چهار سال گذشته ریاست فدراسیون شمشیربازی را بر عهده داشت، با رای موافق اعضای مجمع برای چهار سال آینده هم مدیریت این فدراسیون را عهده‌دار شود.

باقرزاده تنها کاندیدایی بود که برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی ثبت‌نام کرده بود. وی طی سال‌های 1382 تا 1385 هم ریاست فدراسیون شمشیربازی را بر عهده داشت اما بهمن‌ماه سال 85 یعنی دو ماه بعد از دو مدال برنزی انفرادی و تیمی که شمشیربازان اپه در بازی‌های آسیایی دوحه کسب کردند، از سمت خود برکنار شد.

بعد از این برکناری فدراسیون شمشیربازی به ترتیب توسط مهدی محمدزاده (8 ماه سرپرستی)، جواد یزدان‌پناه (3 ماه سرپرستی)، غلامحسین عسگری (10 ماه سرپرستی + یک و نیم سال ریاست) اداره شد تا اینکه باقرزاده دوباره مدیریت این فدراسیون را بر عهده گرفت. باقرزاده در بازگشت به فدر اسیون شمشیربازی پنج ماه سرپرست بود تا اینکه در مجمع انتخاباتی دوازدهم خردادماه سال 89 با رای قاطع مجمع انتخاباتی (41 رای موافق و یک رای سفید) به عنوان رئیس فدراسیون معرفی شد.