تولید محصولات "تراریخته" وارداتی در کشور/ مهر تأیید دانشمندان اسلامی بر محصولات دستکاری شده ژنتیکی

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون میلیاردها دلار صرف واردات محصولات تراریخته می شود براین اساس در تلاش هستیم تا بخشی از این محصولات را در داخل کشور تولید کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اخذ شده در ستاد زیست فناوری برای تولید محصولات تراریخته اضافه کرد: در حوزه نظری مشکلی برای تولید محصولات تراریخته وجود ندارد.

رئیس ستاد زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به کتاب جابربن حیان یکی از شاگردان امام صادق(ع) که در خصوص تولید محصولات تراریخته نظریه داده است، خاطرنشان کرد: در حوزه نظریه پردازی علاوه بر جابربن حیان از دیدگاه دانشمندان اسلامی نیز تولید محصولات تراریخته مشکلی ندارد.

قانعی با بیان اینکه باید از کشش بازار شروع کرد، گفت: حتی اگر در حوزه عمل، تولید محصولات تراریخته هم بحث و مشکلی داشته باشد، حداقل این است که تراریخته های وارداتی به کشور را خودمان تولید کنیم.

وی افزود: واردات محصولات تراریخته، میلیاردها دلار هزینه برای کشور دارد و به دلیل اینکه در حوزه نظری مشکلی برای تولید تراریخته ها نداریم، در حوزه عملی در آینده ای نزدیک محصولات وارداتی تراریخته را شروع به تولید می کنیم و برای حوزه های بعدی هم به مباحثه خواهیم پرداخت.

به گزارش مهر، به محصولاتی که از طریق مهندسی و اصلاح ژن‌های یک ارگانیسم به دست می‌آیند، "تراریخته" می‌گویند.



در این اصلاح ژنتیکی، دی.ان.ای موجودات با استفاده از روش‌های درون شیشه‌ای تغییر می‌یابد، یعنی دی‌ان‌ای (اسید نوکلئیک) پس از ایجاد تغییر در خارج از بدن آن موجود یا گیاه، به درون سلول‌های آن منتقل می‌شود به نحوی که بتواند به جزیی از دی‌ان‌ای آن موجود تبدیل شود. این تغییر می‌تواند موجب تولید فراورده‌هایی شود که برای مثال در محصولات کشاورزی صفات مطلوبی مانند مقاومت به آفات و تحمل خشکی ایجاد کنند و این ویژگی را به نسل‌های بعدی محصول انتقال دهند.