  1. حوزه و دانشگاه
۵ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۵

توسط میرزاده؛

دانشگاه آزاد بخشنامه ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی را صادر کرد

دانشگاه آزاد بخشنامه ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی را صادر کرد

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طبق موازین شرعی، قانونی و اخلاقی بخشنامه ای را با هدف حفظ کرامت افراد در خانواده بزرگ دانشگاه صادر کرده که در آن ممنوعیت تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصدق با اشاره به ممنوع بودن هر گونه تجسس در امور شخصی دیگران، گفت: دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طبق موازین شرعی، قانونی و اخلاقی بخشنامه ای را با هدف حفظ کرامت افراد در خانواده بزرگ دانشگاه صادر کرده که در آن ممنوعیت تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را مورد تاکید قرار داده است.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام برای حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه اسلامی جایگاه ویژه ای قائل است، گفت: اسلام هر گونه تجسس و واکاوی احوال شخصی شهروندان  مورد نکوهش و مذمت قرار داده است.

وی ادامه داد: مصداق صریح این موضوع آیه 12 سوره مبارکه حجرات است که در آن مومنین نه فقط به اصلاح رفتار بلکه به مسیر صواب اندیشه رهنمون شده و بعضی افکار را به مثابه معصیت و گناه تلقی کرده است و موکداً مومنین را از جستجوی نا به جا در امور یکدیگر منع کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در قانون اساسی و در اصل 25 آن حکومت را از ورود غیر قانونی به حریم فردی منع کرده، گفت:حضرت امام خمینی(ره) در 24 آذرماه سال 61 در یک فرمان هشت ماده ای که برای جلوگیری از افراط و تندروی ها صادر شده ، صراحتاً به این موضوع پرداخته و می فرماید:" هیچ کس حق ندارد... به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری را که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشاء از گناهان بسیار بزرگ است" .

مصدق ادامه داد: مراقبت از کیان دانشگاه برای جلوگیری از ورود افراد فاسد و فاسق به حریم مقدس دانشگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما همانطور که تجسس به طور فردی مجاز نیست، بر حسب وظیفه و با هدف حفظ دانشگاه توجیه نمی شود و در دانشگاه آزاد اسلامی هیچ مقامی حق ندارد به حریم شخصی افراد وارد شده و در احوال شخصی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تفحص کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، طبق موازین شرعی، قانونی و اخلاقی بخشنامه ای را با هدف حفظ کرامت افراد در خانواده بزرگ دانشگاه صادر کرده و در آن ممنوعیت تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را مورد تاکید قرار داده است.

مصدق یادآور شد: از جمله نکات با اهمیت در این بخشنامه که با امضای میرزاده به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها، دبیران هیات امنا استان ها، واحدها و مراکز دانشگاهی و سازمان سما ابلاغ شده است، به طور عام و بدون هر گونه استثنایی تمامی معاونان، مدیران در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی را شامل می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: ضمن تداوم این حرکت حول محور اندیشه های ناب اسلامی و قوانین و مقررات ، عزت و احترام یکایک خانواده عضو دانشگاه یعنی دانشجویان فرهیخته، اعضای هیأت علمی دانشمند و کارکنان ساعی تعالی یابد.

کد مطلب 2299171

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