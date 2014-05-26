دانشگاه آزاد بخشنامه ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصدق با اشاره به ممنوع بودن هر گونه تجسس در امور شخصی دیگران، گفت: دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طبق موازین شرعی، قانونی و اخلاقی بخشنامه ای را با هدف حفظ کرامت افراد در خانواده بزرگ دانشگاه صادر کرده که در آن ممنوعیت تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را مورد تاکید قرار داده است.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام برای حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه اسلامی جایگاه ویژه ای قائل است، گفت: اسلام هر گونه تجسس و واکاوی احوال شخصی شهروندان مورد نکوهش و مذمت قرار داده است.

وی ادامه داد: مصداق صریح این موضوع آیه 12 سوره مبارکه حجرات است که در آن مومنین نه فقط به اصلاح رفتار بلکه به مسیر صواب اندیشه رهنمون شده و بعضی افکار را به مثابه معصیت و گناه تلقی کرده است و موکداً مومنین را از جستجوی نا به جا در امور یکدیگر منع کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در قانون اساسی و در اصل 25 آن حکومت را از ورود غیر قانونی به حریم فردی منع کرده، گفت:حضرت امام خمینی(ره) در 24 آذرماه سال 61 در یک فرمان هشت ماده ای که برای جلوگیری از افراط و تندروی ها صادر شده ، صراحتاً به این موضوع پرداخته و می فرماید:" هیچ کس حق ندارد... به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری را که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشاء از گناهان بسیار بزرگ است" .

مصدق ادامه داد: مراقبت از کیان دانشگاه برای جلوگیری از ورود افراد فاسد و فاسق به حریم مقدس دانشگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما همانطور که تجسس به طور فردی مجاز نیست، بر حسب وظیفه و با هدف حفظ دانشگاه توجیه نمی شود و در دانشگاه آزاد اسلامی هیچ مقامی حق ندارد به حریم شخصی افراد وارد شده و در احوال شخصی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تفحص کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، طبق موازین شرعی، قانونی و اخلاقی بخشنامه ای را با هدف حفظ کرامت افراد در خانواده بزرگ دانشگاه صادر کرده و در آن ممنوعیت تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را مورد تاکید قرار داده است.

مصدق یادآور شد: از جمله نکات با اهمیت در این بخشنامه که با امضای میرزاده به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها، دبیران هیات امنا استان ها، واحدها و مراکز دانشگاهی و سازمان سما ابلاغ شده است، به طور عام و بدون هر گونه استثنایی تمامی معاونان، مدیران در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی را شامل می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: ضمن تداوم این حرکت حول محور اندیشه های ناب اسلامی و قوانین و مقررات ، عزت و احترام یکایک خانواده عضو دانشگاه یعنی دانشجویان فرهیخته، اعضای هیأت علمی دانشمند و کارکنان ساعی تعالی یابد.