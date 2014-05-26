15 جشنواره فرهنگی در اردبیل برگزار می شود

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار است جشنواره های فرهنگی در فصول مختلف سال در تمامی شهرستان های استان توزیع شود.

وی هدف از برگزاری جشنواره های فرهنگی را معرفی بخشی از موارث فرهنگی، ایجاد فضای شاداب و رقابتی و جلب نظر گردشگران برشمرد و اضافه کرد: جشنواره ها متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر شهرستان انتخاب و اجرا خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: تلاش بر این است تا با برگزاری جشنواره ها قابلیت های گردشگری استان به مسافران معرفی شود.

وی از برگزاری جشنواره اقاوام و غذا در مرداد ماه سال جاری خبر داد و بیان داشت: برخی جشنواره ها در سطح ملی با معرفی آثار و تولیدات استان های شرکت کننده برگزار خواهد شد.

نقی زاده برگزاری مطلوب جشنواره ها را منوط به حمایت دستگاه ها عنوان کرد و افزود: جشنواره های فرهنگی فرصت مناسبی برای انعکاس عملکرد دستگاه های مسئول است.