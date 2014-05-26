شهرستان بهار برای افزایش اشتغالزایی نیازمند شرکت های دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورمختار صبح دوشنبه در همايش اشتغال شهرستان بهار با بیان این مطلب که بيکاري به عنوان یک معضل بزرگ گريبانگير کشور شده است، اظهار داشت: مسئولين نظام بايد با احصای عوامل مؤثر در بیکاری در راستاي ارائه راهکارها و بيان روشهاي اشتغالزایی تلاش کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه مسئولین در هر استان و منطقه اي بنا به شرايط موجود اقدامات حداکثري را براي ايجاد اشتغال انجام خواهند داد، اذعان داشت: ایجاد اشتغال در کشور در حوزه های مختلف ورود عملیاتی مسئولین و مردم در بحث خدمات و تولید را می طلبد.

وي اظهار داشت: شهرستان بهار با داشتن سه شهرک صنعتي، ظرفيت هاي بسياري دارد و وجود معادن فعال در شهرستان به عنوان پتانسيلي در شهرستان محسوب مي شود.

پو مختار افزود: صدور پروانه هاي بهره برداري و ارائه بسته هاي حمايتي و تسهيلات در حيطه مشاغل خانگي و کارگاهي از اقداماتي است که دستگاههاي اجرايي مي توانند در راستای ایجاد اشتغال در این شهرستان انجام دهند.

وي اظهار داشت: ارائه تسهيلات به کارگاههاي کوچک از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) صورت مي گيرد.

پورمختار يکي از محوري ترين کارها در افزایش اشتغالزایی را اقدام براي تشکيل تعاوني ها دانست و گفت: تعاوني ها با حداقل هفت نفر عضو در يک رشته توليدي شاخه هاي مختلف کشاورزي، صنعتي و خدماتي که توجيه اقتصادي داشته باشد، مي توانند فعاليت کنند.

بازار کار با آموزش هاي فني و حرفه اي تناسب ندارد

وي يکي از مشکلات امروز جامعه را عدم تناسب بازار کار با آموزش هاي فني و حرفه اي خواند و افزود: الفباي کار، داشتن مهارت و تخصص است و مسلما افراد براي آغاز کار نياز به مهارت دارند پس نسل جوان و جویای کار مي تواند براي کسب اين مهم به مراکز فني و حرفه اي مراجعه کند و از آموزشها بهره مند تا در بازار کار با مهارت بیشتری وارد شود در غیر اینصورت موفقیت کمتری خواهد داشت.

پورمختار شهرستان بهار را شهرستان مستعد کشاورزي عنوان کرد و گفت: در بخش کشاورزي، موفقيت هاي شغلي بسياري در این شهرستان وجود دارد که جوانان مي توانند در اين حوزه وارد شوند و به اشتغال پايدار برسند.

وی نياز امروز جوامع را ورود به کارهاي توليدي خواند و گفت: امروزه کارهاي توليدي نياز مبرم جوامع در حوزه اقتصاد و اشتغال به شمار می رود پس همه بايد به سمت و سوي توليد و مديريت و شناخت خوب مسئله و بازار يابي پيش رويم.

پورمختار اذعان داشت: بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت دو و نیم میلیون شغل در ايران وجود دارد که شاغل ندارند و ايرانيان حاضر به قبول اين شغل ها نيستند.

وي با انتقاد از اطلاع رساني ضعيف ادارات در خصوص امکانات و تسهيلات و نوع مشاغل مرتبط با دستگاهها، گفت: اين مهم به عنوان ضعف دستگاههاي اجرايي و اداري است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان دبير کارگروه اشتغال بايد تدبيري در اين زمينه اتخاذ کند و مسئول ارائه راهکار براي اشتغال جوانان دولت باشد.

وی گفت: در این راستا در مرحله برنامه ريزي و اجرا بايد با مجلس هماهنگ تر عمل شود و اميد است با روشي که در پيش گرفته شده تا شش ماهه آينده اتفاقات خوشايندي در حوزه اشتغال استان ثبت شود.

پورمختار خواستار تشکيل تعاوني ها و شرکتهاي دانش بنيان در شهرستان بهار شد و گفت: در شهرستان بهار بايد بيش از پيش در راستاي جذب اعتبارات تلاش کنيم و در خصوص تشکيل شرکت تعاوني توسعه شهرستان اطلاع رساني بيشتري صورت گيرد.