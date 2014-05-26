نخستین اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاهها آخر هفته برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرزایی با اشاره به انتخاب شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری در سالجاری و نقش ویژه نظام آموزش عالی کشور در تحقق اهداف اين شعار افزود: اجلاس مشترک معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور به منظور تعامل، هم اندیشی و هم افزایی معاونان و مديران فرهنگي دانشگاه ها با مسئولان ستادي با شعار «دانشگاه؛ شکوفایی فرهنگ و اقتصاد» برگزار می شود.

وی افزود: این اجلاس با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و برخی از مسئولان فرهنگی کشور برگزار می شود.

مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در ادامه گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است در این اجلاس موضوعاتي با عناوين سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، کرسی های آزاد اندیشی و سایر مسائل فرهنگی دانشگاه ها با مشاركت معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي بحث و بررسي شود.