  1. حوزه و دانشگاه
۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱

نخستین اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاهها آخر هفته برگزار می شود

نخستین اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاهها آخر هفته برگزار می شود

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: نخستین اجلاس مشترک معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور هفتم و هشتم خرداد ماه در مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرزایی با اشاره به انتخاب شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری در سالجاری و نقش ویژه نظام آموزش عالی کشور در تحقق اهداف اين شعار افزود: اجلاس مشترک معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور به منظور تعامل، هم اندیشی و هم افزایی معاونان و مديران فرهنگي دانشگاه ها با مسئولان ستادي با شعار «دانشگاه؛ شکوفایی فرهنگ و اقتصاد» برگزار می شود.

وی افزود: این اجلاس با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و برخی از مسئولان فرهنگی کشور برگزار می شود.

مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در ادامه گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است در این اجلاس موضوعاتي با عناوين سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، کرسی های آزاد اندیشی و سایر مسائل فرهنگی دانشگاه ها با مشاركت معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي بحث و بررسي شود.

کد مطلب 2299246

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