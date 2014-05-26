راهکار های خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان گلستانی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا افشار، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور رفاه حال گندمکاران گلستانی در زمان تحویل گندم خود به مراکز خرید برنامه ریزی های کارشناسی و مدونی با همفکری و اعلام نظر مسئولین بانک سپه استان صورت گرفته که حضور عامل بانک سپه در تمامی مراکز خرید از نمونه های مهم و بارز آن است .

وی افزود : با استقرار عامل بانک در مراکز خرید ، کشاورزان محترم می توانند هرگونه سوال و ابهامی که در عملیات بانکی مربوطه دارند از وی پرسش کرده و ایشان موظف است تا در حد امکان مشکل احتمالی را در محل رفع کند.

افشار در ادامه یادآور شد : یکی از سیاست های اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی خرید تضمینی گندم کشور اولویت خرید با بخش دولتی و سیلوهای ملکی شرکت غله گلستان است ، همچنین تلاش می شود که گندم خریداری شده از کشاورزان محترم در همان شهرستان محل تحویل ذخیره سازی شود تا منافع آن در همان شهرستان سرمایه گذاری شود .

وی گفت : با توجه به این که زمان آغاز خرید گندم در گلستان مصادف است با پیک خرید و پرداخت وجه گندمکاران دیگر استان های جنوبی کشور ، مسئولین بانک سپه استان در تلاش هستند تا سیستم بانکی استان را با به روز نگاه دارند همچنین از مسئولین بانک سپه استان خواسته ایم تا با به کارگیری تمامی توان و پتانسیل های موجود در مجموعه بانک سپه شاهد آن باشیم که وجه گندمکاران زحمتکش در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت گردد .

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در خصوص اطلاع رسانی به کشاورزان گلستانی برای افتتاح حساب در بانک عامل افزود : برنامه ریزی شده است تا واحد روابط عمومی شرکت غله گلستان با همکاری روابط عمومی بانک سپه استان تراکت های اطلاع رسانی در این خصوص را در سراسر استان توزیع نماید ، همچنین طی چندین نوبت از طریق واحد خبر صدا و سیمای مرکز گلستان این موضوع اطلاع رسانی شود .