علی غفاری کارگردان فیلم «ابو زینب» درباره انگیزه ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: قطعا انگیزه‌ها و دغدغه‌های شخصی باعث شد برای ساخت این فیلم اقدام کنم. من سال‌هاست که دغدغه طرح مساله مقاومت در سینما را داشتم و معتقدم مفهوم مقاومت دریایی بیکران از آزاداندیشی انسان است و رسیدن به این مفهوم با توجه به درگیری های منطقه همچنان جا برای کار در سینمای ایران دارد.

وی با اشاره به مراحل فنی ساخت این فیلم سینمایی بیان کرد: فیلم «ابو زینب» وارد مرحله صدا شده و محسن روشن صداگذاری این فیلم سینمایی را انجام می دهد. همچنین ساخت موسیقی به آهنگسازی یک موزیسین لبنانی آغاز شده است.

غفاری با اشاره به اکران فیلم سینمایی «ابو زینب» گفت: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا همزمان با برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت نخستین نمایش فیلم «ابو زینب» را داشته باشیم. همچنین برنامه ای گسترده ای برای اکران در کشورهای منطقه داریم و قرار است در مهرماه این برنامه‌ریزی اجرایی شود. ناگفته نماند که فعلا برنامه ریزی برای اکران این فیلم سینمایی در ایران نداریم و تنها نمایش «ابو زینب» در جشنواره فیلم مقاومت خواهد بود.

کارگردان فیلم «استرداد» افزود: «ابوزینب» متعلق به یک شرکت لبنانی است و داستان خانواده‌ای را بیان می کند که در سالهای اشغال خاک لبنان توسط رژیم صهیونیستی درگیر حوادث و اتفاق‌هایی می‌شوند.

غفاری در پایان صحبتهای خود با اشاره به آغاز فیلمبرداری تازه ترین اثر سینمایی‌اش عنوان کرد: به تازگی پیش‌تولید یک فیلم سینمایی را به پایان رسانده و اطلاع رسانی درباره این پروژه سینمایی را به آغاز فیلمبرداری موکول کرده ام. اما همین اندازه بگویم که این فیلم تا پایان این هفته کلید می خورد.