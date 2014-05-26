فعاليت 374 كانون پيشگيري از دخانيات در محله های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس رضا قهرماني افزود: شهرداري تهران در راستاي توجه ويژه به شهروندان تهرانی برنامه هايي را تدارك ديده است و بستري فراهم نموده تا همه شهروندان بتوانند از اين برنامه ها بهره ببرند.

وی گفت: 374 كانون با عضويت 19 هزار نفر كه همه اين افراد مسئوليت انتقال پيام هاي پيشگيري از دخانيات را به مردم به عهده دارند، در حال فعالیت هستند.

به گفته قهرمانی، برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي و راه اندازی 22 نمايشگاه سلامت در مناطق 22 گانه شهر تهران از دیگر برنامه های شهرداری در این هفته است که در این نمایشگاهها ضمن توزيع اقلام آموزشي رايگان، خدمات بهداشتی رایگان از جمله تست فشارخون و اندازه گیری قند خون نیز به شهروندان ارائه می شود.

وی تبليغات محيطي در سطح شهر در مناسبت هاي مختلف را از ديگر برنامه هاي شهرداري تهران ذكر كرد و گفت: در اين هفته 360 مورد مسابقه ورزشي و تئاتر خياباني، 330 پياده روي نمادين در سطح شهر، 290 مراسم نمادين دفن سيگار و قليان را در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهيم داشت.

قهرماني افزود: با كمك اصناف، سازمان اتوبوسراني، مترو و ميادين ميوه و تره بار بروشورهايي را با هدف شهروند سالم محور توسعه پايدار طراحي كرده ايم كه در اين هفته در اختيار مردم قرار مي گيرد.