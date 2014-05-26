تخلیه بیش از 3 میلیون تن بار در بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله عبداللهی با بیان اینکه بندر امام خمینی آمادگی در تخلیه سریع و با توان بالا تمامی محمولات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را دارد، گفت: این اقدام در صورت همراهی ناوگان جاده ای امکان پذیر می شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 3 میلیون و 376 هزار تن انواع محمولات کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، جو، دانه روغنی، کنجاله، شکر خام و روغن خوراکی با بهره گیری از توان و مشارکت بخش خصوصی در این مجتمع بندری تخلیه شده است.

بندر امام خمینی (ره) بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی بندری است که در شمال غربی خلیج فارس واقع شده و سالانه بیش از 40 درصد از مبادلات بازرگانی در آن صورت می‌پذیرد و کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و نهاده های کشاورزی مراکز صنعتی و جمعیتی نیمه غربی کشور را تأمین می‌کند.