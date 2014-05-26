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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

تخلیه بیش از 3 میلیون تن بار در بندر امام

تخلیه بیش از 3 میلیون تن بار در بندر امام

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 3 میلیون و 376 هزار تن انواع محمولات کالاهای اساسی در بندرامام خمینی (ره) تخلیه شده است، گفت: در صورت همراهی ناوگان جاده‌ای این بندر آمادگی تخلیه سریعتر بار را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله عبداللهی با بیان اینکه بندر امام خمینی آمادگی در تخلیه سریع و با توان بالا تمامی محمولات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را دارد، گفت: این اقدام در صورت همراهی ناوگان جاده ای امکان پذیر می شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: از  ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 3 میلیون و 376 هزار تن انواع محمولات کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، جو، دانه روغنی، کنجاله، شکر خام و روغن خوراکی با بهره گیری از توان و مشارکت بخش خصوصی در این مجتمع بندری تخلیه شده است.

بندر امام خمینی (ره) بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی بندری است که در شمال غربی خلیج فارس واقع شده و سالانه بیش از 40 درصد از مبادلات بازرگانی در آن صورت می‌پذیرد و کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و نهاده های کشاورزی مراکز صنعتی و جمعیتی نیمه غربی کشور را تأمین می‌کند.

کد مطلب 2299289

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