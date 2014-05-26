قایق استاندارد ویژه امداد و نجات نجات دریا در مازندران تامین شد

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این قایق مجهیز به سیستم GPS و دوربین کاملا تخصصی در امر نجات در دریاست که با اعتباری معادل یک میلیارد و 300 میلیون ریال تامین شده است.

وی اظهار داشت: کاهش غریق در دریا هدف تهیه این قایق و افزایش روند امدادرسانی بوده است.

آموزش آمادگی جسمانی به نجات غریق، به کار گیری ناجیان غریق ، پرداخت مطالبان ناجیان غریق، آماده باش ناجیان غریق از 10 خرداد ، احداث سایت نجات غریق در نوشهر ، خریداری البسه با مضمون فرهنگی برای ناجیان را از عملکرد اداره کل ورزش مازندران در سالهای گذشته اعلام کرد.

سعادتمند درباره اعتبارات استانی و ابلاغی ورزش و جوانان استان گفت: سال گذشته مبلغ 105 میلیارد ریال نیز غیر از اعتبارات استانی و ابلاغی به اعتبارات این بخش افزوده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: این اعتبار با حمایتهای استانداری و پیگیریهای ورزش و جوانان تامین شده است.

مازندران 338 کیلومتر نوار ساحلی دارد و قرار است امسال 82 طرح سالمسازی دریا از 17 خردادماه در این مناطق فعال شود. سال گذشته بیش از 220 نفر در دریای مازندران غرق شدند.