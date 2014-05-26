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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

اشتون امشب در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول شرکت می کند 

اشتون امشب در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول شرکت می کند 

محمد جواد ظریف در رأس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و کاترین اشتون  امشب ساعت 20 به وقت محلی ( 21:30 به وقت تهران ) در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول حضور خواهند یافت .

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس تیم مذاکره کننده هسته ای به منظور دیدار با کاترین اشتون عازم استانبول شد ، حدود ساعت یک به وقت محلی (14 به وقت تهران ) وارد این شهر می شود.

محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان  امشب ساعت 20 به وقت محلی ( 21:30 به وقت تهران ) در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول به همراه کاترین اشتون حضور خواهد یافت .

ظریف و اشتون پیش از آغاز مراسم ضیافت شام گفتگوهای مشترکی خواهند داشت .

مذاکرات غیر رسمی بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز و فردا به منظور بررسی پیشرفت کار صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش قرار بود یک دور مذاکرات جمع بندی بین ظریف و اشتون پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات در وین برگزار شود. مذاکرات ایران و 1+5 در 23 اردیبهشت ماه در وین به نتیجه ملموسی دست پیدا نکرد، این در حالی است که قرار بود از دور گذشته طرفین وارد نگارش متن توافق نهایی شوند. دور آتی مذاکرات ایران و 1+5 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد .

 

کد مطلب 2299337

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