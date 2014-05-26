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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

«سر به مهر» را در خانه خود ببینید

«سر به مهر» را در خانه خود ببینید

فیلم سینمایی «سر به مهر» به کارگردانی هادی مقدم دوست در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «سر به مهر» که در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و نخستین تجربه هادی مقدم دوست در عرصه کارگردانی به شمار می رود از سوی موسسه رسانه‌های تصویری برای عرضه در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

داستان این فیلم سینمایی درباره دختر تنهایی به نام «صبا» است به خواندن نماز و نیایش پایبند است اما با اینکه دیگران بدانند او نماز می‌خواند، در درون خود چالش دارد...

فیلمنامه «سر به مهر» نوشته ای مشترک از هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله است که توسط حمیدرضا شفیعی تهیه و تولید شده است. مقدم دوست با این فیلم سینمایی جایزه بهترین کارگردانی در بخش نگاه نو در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد.

در این فیلم سینمایی لیلا حاتمی، آرش مجیدی و خاطره اسدی بازی می کنند.

کد مطلب 2299403

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