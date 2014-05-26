دانش آموزان بازمانده از تحصیل در زنجان باید شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری روز دوشنبه در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی افزود: باید به دنبال ابزارهای قانونی برای کاهش هزینه ها در راستای ساماندهی مطلوب و آموزش و پرورش بود.



وی یادآورشد:برای جذب و نگهداری از دانش آموزان بازمانده از تحصیل باید به دنبال راه حل های جدید در راه کارهای نو باشیم.



انصاری افزود: ترک تحصیل کنندگان بیشتری در شهرستان ایجرود، زنجان رود، ماهنشان و منطقه یک زنجان وجود دارد که این موضوع نیازمند برنامه ریزی لازم می باشد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به وضعیت نیروهای انسانی شاغل در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: 15 هزار و 276 نفر مجموع کارکنان این نهاد است که در قالب نیروهای آموزشی، اداری و خدماتی مشغول بکار هستند.



مرتضی تمجیدی افزود: هفت درصد همکاران شاغل در آموزش و پرورش دارای مدرک دکتری، 7،3 درصد فوق لیسانس، 63،2 درصد لیسانس و 24،8 درصد فوق دیپلم و 4،7 درصد دیپلم و زیردیپلم هستند.



وی با بیان اینکه 35 درصد نیروهای مقطع ابتدایی غیر تخصصی هستند، اظهار داشت: افزایش پایه ششم و استخدامهای بی رویه و بدون برنامه ریزی آموزش و پرورش در سالهای گذشته موجب جایگزینی تحمیلی نیروها در بخش ابتدایی شده که با برگزاری کلاسهای ضمن خدمت درصدد رفع این مشکل هستیم.



به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان 65 درصد ترک تحصیل کنندگان در سطح این استان دختر و 35 درصد پسر هستند.