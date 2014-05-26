فاز دوم سایت دفن زباله آزادشهر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی صبح دوشنبه در این بازدید که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان ، فرماندار، شهردار و اعضاء شورای شهر آزادشهر بود، ضمن بررسی مسائل مطروحه از سوی اعضای شورای اسلامی آزادشهر، مشکلات این سایت و کارخانه را بررسی کرد.

وی روند تکمیل سایت را رو به رشد اعلام کرد و خواستان رفع موانع برای اجرای فاز دوم سایت دفن زباله آزاد شهر شد.

وی تصریح کرد: 12 هکتار از مرکز دفن قبلی پاکسازی شده است و وضیعت آن بهبود یافته است.

مروتی با اشاره به کارخوانه کمپوست این شهرستان، گفت: کارخانه کمپوست یکی از مراکز درآمد پایدار برای شهرداری است که به محیط زیست و تولید کود ارگانیک هم کمک می کند لازم لازم است برای توسعه آن تلاش شود.

وی همچنین کارگاه سنگ شکن را يکي از واحدهاي بسيارمهم در امور عمراني دانست و تاکید کرد: در صورت عدم فعالیت مناسب این کارخانه خلاء در انجام کارهاي عمراني کاملاً مشهود خواهد شد.