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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

مروتی:

فاز دوم سایت دفن زباله آزادشهر تکمیل شود

فاز دوم سایت دفن زباله آزادشهر تکمیل شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گلستان در بازدید از مدیریت پسماند شهرستان آزادشهر خواستارتکمیل فاز دوم سایت دفت زباله آزادشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی صبح دوشنبه در این بازدید که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان ، فرماندار، شهردار و اعضاء شورای شهر آزادشهر بود، ضمن بررسی مسائل مطروحه از سوی اعضای شورای اسلامی آزادشهر، مشکلات این سایت و کارخانه را بررسی کرد.

وی روند تکمیل سایت را رو به رشد اعلام کرد و خواستان رفع موانع برای اجرای فاز دوم سایت دفن زباله آزاد شهر شد.

وی تصریح کرد: 12 هکتار از مرکز دفن قبلی پاکسازی شده است و وضیعت آن بهبود یافته است.

مروتی با اشاره به کارخوانه کمپوست این شهرستان، گفت: کارخانه کمپوست یکی از مراکز درآمد پایدار برای شهرداری است که به محیط زیست و تولید کود ارگانیک هم کمک می کند لازم لازم است برای توسعه آن تلاش شود.

وی همچنین کارگاه سنگ شکن را يکي از واحدهاي بسيارمهم در امور عمراني دانست و تاکید کرد: در صورت عدم فعالیت مناسب این کارخانه خلاء در انجام کارهاي عمراني کاملاً مشهود خواهد شد.

کد مطلب 2299428

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