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۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

حجت الاسلام کریمی با مهر مطرح کرد:

شهر الوند صاحب درمانگاه دیالیز می شود

شهر الوند صاحب درمانگاه دیالیز می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اوقاف شهرستان البرز گفت: یک درمانگاه دیالیز در شهر الوند توسط سازمان اوقاف ساخته خواهد شد.

حجت الاسلام مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری نقشه برداری و طرح ریزی ساخت دو مجتمع درمانی در شهر الوند با عنوان درمانگاه دیالیز و همچنین یک درمانگاه در شهر بیدستان آغاز شده است.

وی یادآورشد: با بررسی های انجام گرفته از زمان دریافت پروانه ساخت قادر خواهیم بود که در طول 20 ماه این طرح را به اجرا برسانیم.

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته بیش از 100 سری جهیزیه توسط این سازمان با همکاری خیرین و موقوفه ها به نو عروسان اهداء شد.

حجت الاسلام کریمی تصریح کرد: همچنین در سال جاری نیز اهداء100 قلم جهیزیه را در نظر گرفته ایم که امروز 25 سری از این هدایا اهدا می شود.

وی در خصوص سایر فعالیت های خیریه این سازمان افزود: تهیه سبد و کالا برای بیش از 200 خانواده نیازمند تحت پوشش این سازمان و اهدای لوازم االتحریر در شروع سال تحصیلی به دانش آموزان نیازمند از سایر فعالیت های این سازمان است.

کد مطلب 2299517

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