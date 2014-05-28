به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «جایی آن بالا» به کارگردانی و بازی بابک حبیبی‌فر به جشنواره های Tracce در ایتالیا و El Festivalico در اسپانیا راه یافت.

جشنواره ایتالیایی Tracce از یکم تا چهارم خرداد و جشنواره اسپانیایی El Festivalico از هشتم تا یازدهم خرداد برگزار می‌شوند. این یازدهمین حضور جهانی «جایی آن بالا» است که پیش از این در کشورهای آرژانتین، انگلیس، مکزیک، شیلی و کلمبیا نیز به نمایش در آمده بود.

این فیلم داستان مردی را به تصویر می کشد که در حال خودکشی است. نویسنده، کارگردان، بازیگر و تدوینگر این فیلم بابک حبیبی فر است و فیلمبرداری آن بر عهده صادق سوری بوده است.