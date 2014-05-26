فعالیت گسترده احزاب موجب شکل گیری دموکراسی و مردم سالاری دینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا استاد رحیمی دوشنبه در دیدار با قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و اعضای شورای مرکزی این حزب در آذربایجان شرقی گفت: حضور فعال احزاب و گروه های سیاسی مختلف در کنار دولت قطعاً می تواند در شکل گیری دموکراسی و مردم سالاری دینی موثر و نقش آفرین اصلی باشد.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی استانداری آذربایجان شرقی برای تعامل و ارتباط با احزاب مختلف خاطر نشان شد: در استانداری آذربایجان شرقی ظرفیت های بالقوه و مناسبی برای مشارکت با تمام احزاب و جریان های سیاسی وجود دارد که بالفعل شدن آنها نیازمند حضور فعال احزاب در صحنه است.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی در پایان با تقدیر از تلاش های حزب مؤتلفه اسلامی در استان اظهار داشت: این حزب تنها جریان سیاسی کشور است که در طول سال های گذشته هرگز روی انفعال و سستی را در صحنه سیاسی کشور ندیده است.