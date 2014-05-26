تحمل منتقدین سرسخت از سوی دولت نشان اعتدال است/ واکنش به توقیف 9دی

به گزارش خبرنگار مهر حسین مرعشی فعال سیاسی در حاشیه مراسم ختم پدر سعید لیلاز قائم مقام حزب کارگزاران که عصر امروز دوشنبه در مسجد نور برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره خواستگاه اعتدال گفت: خواستگاه اعتدال مردم نیک اندیش هستند که از دیرباز اهل اعتدال بوده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت در یک سال گذشته شعار اعتدال را محقق کرده است پاسخ داد: همین که دولت مخالفین سرسخت را تحمل می کند اعتدال است.

مرعشی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره بستن روزنامه های منتقد از جمله 9 دی گفت: به هر حال دولت در مقابل کسانی که هتاکی می کنند به وظایف قانونی خود عمل می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بنیاد باران اتاق فکر اصلاحات است اظهار داشت: بله، چه اشکالی دارد؟

به گزارش مهر در مراسم ختم پدر سعید لیلاز قائم مقام حزب کارگزاران اسحاق جهانگیری، غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، محسن هاشمی، محمد قوچانی و محمد علی ابطحی حضور داشتند.