نشست روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی ظهر دوشنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری با اشاره به برگزاری نشست روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت علوم در لرستان اظهار داشت: این نشست بین 20 تا 23 شهریورماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در لرستان پارک علم و فناوری با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم نامه همکاری امضاء کرد، تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای ایجاد مراکز رشد مشترک میان پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی بود.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان با اشاره به اینکه این تفاهم نامه در لرستان منجر به ایجاد یک تفاهم نامه ملی بین وزارت علوم و بهداشت شد، افزود: در ادامه این جریان مصوب شد که پارک علم و فناوری لرستان در شهریور ماه میزبان اولین نشست مشترک پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد.

یاراحمدی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست مشترک حضور پیدا خواهد کرد، یادآور شد: این نشست یک نشست بزرگ است که نزدیک به 500 نفر از فناوران، مدیران ارشد حوزه فناوری و مسئولان در آن حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه کار برنامه ریزی برای اجرای هرچه بهتر این نشست از امروز آغاز می شود، تصریح کرد: کار برنامه ریزی برای اجرای این نشست فاز بندی می شود و همه مراحل آن در نشست های خبری به اطلاع نخبگان می رسد.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان افزود: در حاشیه این نشست برنامه های مختلفی از جمله برگزاری کارگاه های اقتصاد دانش بنیان، نشست مشترک شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی فناوری و ... در نظر گرفته شده است.

یاراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تفاهم نامه راه اندازی شبکه پژوهش و فناوری غرب کشور نیز در چند روز آینده امضاء می شود، اظهار داشت: اساسنامه این تفاهم نامه تدوین شده است و در هفتم خرداد ماه در حاشیه نشست روسای پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها در تبریز تفاهم نامه آن امضاء می شود.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه بین پنج پارک علم و فناوری، پنج دانشگاه و 25 صنعت امضاء می شود، تصریح کرد: این امر می تواند گام موثری در توسعه علمی کشور باشد.