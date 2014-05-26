سید حسن نصرالله مایه مباهات لبنانی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حسام العیلانی امام جماعت مسجد الغفران صیدا از سیاستمداران لبنانی خواست که به درستی سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را در عید مقاومت و آزادی در بنت جبیل مورد بررسی قرار دهند و از واکنش های شتابزده پرهیز کنند.

وی افزود: سید حسن نصرالله در سخنان خود نقاط قوت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی را برجسته کرد. این سخنرانی باعث شد که همه لبنانی ها به مقاومت خود افتخار کنند و به آن پایبند باشند. به ویژه ساکنان روستاهای مرزی همرز با فلسطین اشغالی هنگامی که سید حسن نصرالله اعلام کرد که مقاومت در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی به ساکنان مرزهای بین المللی ساکت نمی نشیند به آن افتخار کردند.