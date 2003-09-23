اول مهر در دفاع مقدس(1)

ناوگان آمريكايي حاضر در دهانه خليج فارس اخيراً نقل و انتقالاتي را انجام داده است كه بهتر بتواند نبرد ايران و عراق را زير نظر بگيرد. (روزنامه الوطن)

ادامه وضعيت عادي جبهه ها: تبادل آتش طرفين؛ اسارت دو تن از نيروهاي ايراني در منطقه عملياتي ميسان؛ كشته شدن چهار پاسدار ايراني طي حمله عراقي به يك پاسگاه مرزي در مريوان طبق ادعاي عراق؛ تحكيم و تثبيت مواضع پدافندي؛ اجراي آتشهاي ايذايي توپخانه و شناسايي هوايي به وسيلة هليكوپتر و هواپيما به گزارش يك قرارگاه عملياتي ارتش؛ بررسي وضعيت آب گرفتگي در شرق بصره و جنوب هور.

نامه فرماندهي كل سپاه به فرماندهي نيروي زميني ارتش و درخواست مواردي از جمله: تحويل هزار دستگاه نفربر تعميري به وزارت سپاه براي عملياتي كردن آنها، ارائه ليست قطعات يدكي لازم براي 20 فروند شنوك و صد فروند "214" به وزير سپاه و تعيين يك كميته توپخانه برد بلند 175 و 182 براي اهداف لازم.

گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي دربارة اين كه درپي حمله هوايي عراق به جزيرة خارك تأمين برق جزيره خارك با استفاده از ژنراتورهاي اضطراري صورت ميگيرد و يخ مورد نياز مردم از طريق بوشهر تأمين ميشود و اسكله هاي بارگيري صدور نفت در خارك همچنان فعالند.

گزارشهايي از وضعيت كردستان عراق: گزارش پايگاه چريكي شهيد صدر در شمال عراق به نقل از منابع داخلي عراق از درگيري تقريباً يك هفته اي نيروهاي جلال طالباني و جاشهاي دولت عراق.

گزارش شهرباني از شدت فشار طالباني تا حدي كه جاشها در صورت امكان به ايران مي گريزند و نيز درگيري افراد طالباني اكراد مسلح وابسته به دولت عراق به سرپرستي عباس سمندآقا؛

گزارش قرارگاه رمضان از درگيري جلاليها با بعثيون، جاشها و فوج خفيفه عراق؛

گزارش يونايتدپرس از سفر معاون رئيس جمهور عراق به كردستان عراق جهت اعاده گفتگوهاي دولت و اكراد. گزارشهاي حاوي پيش بيني ها و احتمالاتي در زمينة اقدامات آتي ضدانقلاب در كردستان و آذربايجان غربي از جمله: احتمال حمله چتهاي حزب دمكرات و كومهله به شهرهاي سقز، بوكان، اشنويه و محور مياندوآب - بوكان، احتمال تهاجم و خرابكاري در راه آهن قطور به وسيله طاهر بدري، احتمال انهدام پل در دست اقدام شهيد كاظمي در بوكان، احتمال حمله به روستاي بند اروميه به وسيله تركيبي از نيروهاي حزب دمكرات ايران و بارزانيها، و احتمال ورود گروههايي از سلطنت طلبان از مرز تركيه جهت خرابكاري در پايگاهها و مكانهاي دولتي با استفاده از مدارك قلابي؛ گزارشي از شناسايي قرارگاه رمضان درباره محل استقرار دمكراتها، كومله و منافقين در عراق؛ درگيري با ضدانقلاب در سقز؛ اعدام اسراي پيشمرگان مسلمان به دست ضدانقلاب در سنندج؛ اعلام كمبود نيرو در بوكان و سقز؛ ادامه روند تسليم شدن عناصر ضدانقلابي.

گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از تسليم شدگان و نيز از وضع كلي ضدانقلابيون در شهريور ماه گذشته.

شعارنويسي، پخش اعلاميه و اختلال در بيسيم شهرباني در شهرهاي تنكابن، محلات، شيراز، قائمشهر، رامسرن هشتپر و ايرانشهر بهوسيله منافقين (عناصر مجاهدين خلق) به مناسب هفته جنگ.

دستگيري تعدادي از عوامل منافقين و چريكهاي فدايي خلق (اقليت) در بهشهر، لاهيجان و فرودگاه مهرآباد تهران.

اعلام مواضع و نظرات مسئولان جمهوري اسلامي به مناسبت هفته جنگ از جمله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور، ميرحسين موسوي نخست وزير، غرضي وزير نفت و مرندي وزير بهداري.

گزارش آسوشيتدپرس و مطبوعات كويت از مصاحبه روز گذشته آقاي هاشمي رفسنجاني و ذكر هشدار ايران مبني بر اقدام متقابل در صورت زدن هر كشتي به وسيله عراق و تهديد، به بستن تنگه هرمز در صورت قطع صدور نفت از جزيره خارك.

اجراي مراسم اسراي عراقي در پادگان حشمتيه به مناسبت "روز انقلاب اسلامي ملت عراق و مبارزه با استكبار جهاني"؛ ارائه گزارشي در اجتماع يادشده از رئوس فعاليتهاي انجام گرفته به وسيله ايران براي رفاه اسيران عراقي، از قبيل: تشكيل كميسيون اداره اسراي عراقي، ايجاد درمانگاه و بيمارستان و كميته كار و مسجد و كتابخانه و سالن اجتماعات، اعزام به زيارت اماكن متبركه مشهد و قم، ملاقات اسرا با خانواده هايشان، ضبط صدا و پيام اسراي عراقي براي خانواده هايشان؛ سخنراني رئيس جمهور به زبان عربي در اين اجتماع: "ملت ايران و عراق حاضر به قبول حكومتي غير از حكومت اسلامي در عراق نيستند." راهپيمايي گروه كثيري از معاودين عراقي و تجمع در مقابل دانشگاه تهران به مناسبت اين روز.

آغاز كلاسهاي تحصيلي نوجوانان اسير عراقي در ايران و نيز تشكيل كلاسهاي "آفرينشهاي هنري" براي آنها. پيام رضا پهلوي از راديوضدانقلابي نجات به مناسبت هفته جنگ: «حكومت آقاي صدام حسين از جنگ طرفي نسبت و نيز دريافت كه همان بهتر كه ديگر خيال خام تجزيه ايران را در سر نپرورد، ولي آقاي خميني هنوز درسهاي لازم را نگرفته است و چنان كه پيداست هرگز هم نخواهد گرفت.» پيام علي اميني به مناسبت روز استقلال عراق: «راه پايان جنگ از سقوط رژيم غاصب كنوني [ايران] ميگذرد.»

تلاش مقامات كشورهاي مختلف و اظهارت آنها، در زمينه خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق بيانيه مشترك گامبيا و پاكستان در پايان ديدار رسمي پنج روزه رئيس جمهور گامبيا از پاكستان و ابراز تأسف از ادامه جنگ و درخواست پايان برادركشي از طرفين؛ ضياءالحق: «طرفين را خالي از رغبت براي پايان دادن به جنگ يافتيم. در مقايسه ايران و عراق، صدام حسين را بسيار آماده تر براي صلح ديدم.» قائم مقام وزيرخارجه هند خطاب به يكي از ديپلماتهاي ايران«شما ميتوانيد تغيير حكومت عراق را از طريق صلح به دست آوريد.» خانم گاندي: «تلاش ميكنم جنگ تمام شود هرچند كساني هستند كه نميخواهند جنگ تمام شود.» وزير مشاور در امور خارجه عمان: «نيروهاي نظامي تاكنون در جهان نتوانسته اند مشكلاتي را از ميان بردارند.» رئيس مجلس ملي كويت: «جامعه اروپايي احتمالاً در ابتداي سال آينده ابتكاري براي حل جنگ ايران و عراق ارائه خواهد داد.» مصاحبه وزير اوقاف و امور مذهبي عراق در حاشيه سمينار "ضرورت همبستگي اسلام براي صلح جهاني" در پاكستان و تجليل وي از تلاشهاي پاكستان براي پايان به جنگ ايران و عراق و سودمند خواندن ديدارش با ضياءالحق؛ ضيافت مولانا نوراني رهبر جمعيت علماي پاكستان به افتخار اين وزير، و ادعاي اين رهبر مبني بر اين كه «رژيم بعثي خواهان تبديل عراق به يك كشور به تمام معنا اسلامي است.» موضعگيري رئيس كانون وكلاي دادگستري دادگاه عالي ايالت سرمد در مقابل نوراني: «در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ايران از خود دفاع ميكند.» تفسير و تحليل روزنامه هاي كشورها درباره جنگ تحميلي روزنامه روسي ايزوسيتا: اين درگيري آن طوري كه تجربه چهارساله نشان ميدهد از طريق نظامي قابل حل نيست مجله روسي عصر جديد: ادامه اين جنگ نه به نفع ملت ايران و نه عراق ميباشد. روزنامه چيني مردم اين جنگ تهديدي براي تمامي منطقه خاورميانه است. روزنامه اسرائيلي داوار: تلاش چشمگير اخير عراق در حمله به نفتكشها كه هدف آن وارد آوردن فشار بر كشورهاي مختلف بود تا آيت الله خميني را به توافق با عراق راضي و مجبور كنند، نتيجه چنداني نداده است. روزنامه ژاپني ماينچي: مادامي كه ايران خواستار مجازات رئيس جمهور صدام است، ما نميتوانيم اميدي به برقراري صلح بين دو كشور همسايه داشته باشيم.

تلاشهاي گسترده عراق براي افزايش صدور نفت خام خود از طريق اردن و عربستان، و گزارش يونايتدپرس در اين باره: «عراق خواستار آن است كه حق متوقف كردن بازپرداختها را در صورتي كه عملياتي خط لوله، بوسيله هر نوع عمليات نظامي يا سياسي از سوي رژيم صهيونيستي مختل شود، بدست آورد.»

اظهارات سخنگوي حزب كارگر انگليس در اين مورد كه دولت اين كشور به دليل حرص و طمع پول بيشتر، تسليحات در اختيار ايران قرار ميدهد، و پاسخ سخنگوي وزارت خارجه انگليس در اينباره.

ديدار مقامات وزارت خارجه ايران با امير قطر، رئيس جمهور يمن جنوبي، نخست وزير و قائم مقام وزارت خارجه هند، و معاون سياسي وزارت امور خارجه سوئد، و گفت وگو در توجيه و تبليغ طرح اخراج اسرائيل از سازمان ملل؛ واكنش آن شخصيتها نسبت به اين مسئله: اميرقطر گفت مشكل اسرائيل، مشكل جهان اسلام است... ولي اسرائيل با شعار نابود نمي شود. رئيس جمهور يمن جنوبي از اين طرح پشتيباني كرد. نخست وزير هند اظهار داشت كه با توجه به نزديكي انتخابات امريكا و نفوذ صهيونيستها موفقيت اين حركت نامشخص است. قائم مقام وزارت خارجه هند گفت اگر حمايت بيشتري از اخراج اسرائيل بشود امريكا سازمان ملل را از هم خواهد پاشيد و ما مايل به اين امر نيستيم. معاون سياسي وزارت امور خارجه سوئد تاكيد كرد كشورش از جامعيت سازمانهاي بين المللي پيروي مينمايد از اينرو با اخراج اسرائيل موفق نيست.

ادامه پيامدهاي انفجار سفارت امريكا در بيروت: خروج مخفيانه مورفي از بيروت و ورود احتمالي وي به دمشق؛ استقرار كشتيهاي جنگي امريكا در نزديكي سواحل لبنان؛ هشدار نماينده امريكا در سازمان ملل مبني بر شناسايي گروه مسئول انفجار سفارت امريكا در بيروت به وسيله مقامات مسئول امريكايي و سپس اقدام آنها؛ تهديد برخي از مقامات امريكايي به اقدام تلافي جويانه؛ اظهارات دمكراتها مبني بر عدم استفاده تبليغاتي از اين انفجار در رقابت انتخاباتي امريكا عليه جمهوريخواهان.

گزارشي از حمله مسلحانه پليس امريكا به منزل سرپرست دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن و محكوم كردن اين اقدام به وسيله وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران؛ اخطار تلويحي پليس به وي: ما مراقب شما خواهيم بود.

گزارش واشنگتن پست از طرح يك ميليارد دلاري مدرن سازن تأسيسات پخش برنامه هاي راديو امريكا از جمله در كشورهاي حوزه خليج فارس، خاورميانه و خاور دور.

ادعاي راديو كابل مبني بر ورود پاسداران انقلاب به خاك افغانستان و كشته شدن دو سرباز افغاني و ربوده شدن پنج تن ديگر، و نيز احضار كاردار ايران به وزارت خارجه افغانستان و اعتراض افغانستان به اين مسئله.

گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از حمله نيروهاي "خلقي" افغانستان به يك پاسگاه ژاندارمري و شهادت يك نفر و اسارت چهار نفر از مأموران ژاندارمري به وسيله آنها، و اظهارات سرپرست ناحيه ژاندارمري سيستان و بلوچستان درباره اين تجاوز و دخالت يكي از اشرار ايراني تحت الحمايه افغانستان در آن.

گزارشهايي حاكي از اين كه «حملات موشكي اخير مجاهدين افغاني به شهر كابل به نظر ديپلماتهاي مقيم كابل از شديدترين حملات آنان در چند سال گذشته بوده و نشان دهندة دسترسي مجاهدين به راكتهاي جديد است.» تخريب اماكن مسكوني و تلفات مردم عادي در اين حملات كه تأثير منفي بر اذهان مردم ميگذارد.

آزادي كليه بازداشت شدگان ايراني در مدينه كه به دست مأموران سعودي به اتهام پخش اعلاميه و شركت در تظاهرات بازداشت شده بودند، با تلاش دفتر وزارت خارجه مستقر در مدينه.