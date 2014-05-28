تخلفات تاکسی تلفنی ها و مشکلات مردمی/ متولیان نظارت دقیق بر عملکرد آژانس ها ندارند

به گزارش خبرنگارمهر، تاکسی تلفنی یکی از وسایل حمل و نقل عمومی است که شهروندان توقع دارند در هرساعت از روز، با امنیت خاطر از آن استفاده کنند اما اخیرا گزارشات مردمی مبنی بر تخلفات این آژانسها اراده شده است که برخی از آن ها نشان دهنده بی توجهی و نبود نظارت دقیق برای عملکرد این نوع تاکسی ها است. البته باید گفت بی توجهی مدیران تاکسی تلفنی به مقررات تعیین شده برای فعالیت در این مکان هم یکی دیگر از مشکلاتی است که به این موضوع دامن زده است.

مسئولان داشتن کارت سلامت، صلاحیت اخلاقی، عدم سو پیشینه و کارت تردد را از شرایط مورد نیاز راننده برای کار در آژانس تلفنی می دانند. اما مشاهده شده برخی مدیران تاکسی تلفنی این مقررات را برای جذب نیرو نادیده می گیرند و نظارتی هم از سوی مسئولین مربوطه بر تخلف مدیران و رانندگان آژانس تلفنی نیست.

تشخیص سرویس آژانس تلفنی از خودروی شخصی تابلوی آن است

یکی از شهروندان گرگانی وی خواستار توجه جدی مسئولین بر عملکرد مدیر و رانندگان تاکسی تلفنی شد و افزود: با توجه به کثرت مسافربرهای شخصی و تعداد محدود تاکسی شهری، ناچاربه استفاده از تاکسی تلفنی هستم که مدتی است به دلیل تخلف این رانندگان با این بخش حمل و نقل هم با مشکل روبرو هستم.

الهه رنجبر در گلایه از نصب نبودن تابلو آژانس تلفنی بر خودرو، گفت: تفاوت خودروهای تاکسی تلفنی با شخصی های مسافربر در خیابان تابلو آنهاست که رانندگان آژانس تلفنی از آن استفاه نمی کنند.

الهه رنجبر که شاغل است، اضافه کرد: گاهی کارم تا دیر وقت طول می کشد و برای امنیت خاطر از تاکسی تلفنی سرویس می گیرم که نداشتن تابلو خودرو آنها در شب، برایم مشکل ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از رانندگان در پاسخ به گلایه ام برای نداشتن تابلو، آن را از زیر صندلی خودرو بیرون آورده و نشان میدهند اما آن را بر روی خودرو نصب نمی کنند.

رنجبر از نبود تعرفه مشخص نرخ کرایه نیز ناراضی بود و بیان کرد: هریک از رانندگان تاکسی تلفنی برای مسیری مشخص، نرخی متفاوت می گویند و از دفتر هم هیچ نظارت جدی بر روی این موضوع نیست.

وی خواستار نظارت مدیر آژانس تلفنی و مسئولان مربوطه در این بخش شد و اذعان کرد: نرخ مشخصی برای مسیرهای ثابت از سوی رانندگان ارائه نمی شود که این موضوع باعث ایجاد تنش بین شهروند با راننده می شود، بهتر است مسئولین در این بخش هم چاره ای بیاندیشند.

یکی دیگر از شهروندان هم به مهر گفت: برای حضور در یکی از سازمان های مستقر در بیرون شهر گرگان به تاکسی تلفنی محل تماس گرفتم و چون نزدیک بود داخل خود آژانس سوار شدم، مدیریت آژانس هم همانجا کرایه مقصد را از من گرفت.

مریم مفیدی افزود: 500 متر مانده به مقصد راننده ایستاد و گفت پیاده شید، وقتی گفتم من مقصدم فلان اداره است پاسخ داد که کرایه ای که پرداخت کردی تا همینجاست و برای ادامه مسیر مبلغی بیشتری پرداخت کنی، من هم بعد از شنیدن این حرف تهدید به تماس با پلیس کردم، با این حال بازهم 200 متر جلو تر من را پیاده کرد.

وی ادامه داد: وقتی با سازمان تاکسی رانی، مدیریت آژانس و حتی مسئولان امنیتی در این باره تماس گرفتم و گزارش دادم گفتند که برخورد خاصی نمی توان کرد، باید همانجا که شما را پیاده کرد تماس می گرفتی.

کمیته انضباطی سازمان تاکسی رانی با رانندگان متخلف برخورد قانونی کند

در عین حال رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان گلستان از برخورد جدی نیروی انتظامی با رانندگان متخلف خبر داد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی رانندگان تاکسی تلفنی، پلیس راهور و اداره اماکن عمومی با آنها شدیدا برخورد می کند.



سرهنگ علي اصغر مهري ادامه داد: کمیته انضباطی سازمان تاکسی رانی باید با متخلفینی که مقررات فعالیت در تاکسی تلفنی را رعایت نمی کنند، برخورد قانونی کند.

وی در توضیح شرایط رانندگان تاکسی تلفنی، گفت: این افراد با هر گواهینامه ای نمی توانند در آژانس های تلفنی کار کنند، به عنوان مثال تنها افرادی که دارای گواهینامه B1یا B3 هستند اجازه فعالیت در تاکسی تلفنی را دارند که باید مجوز لازم را از مراجع قانونی کسب کند.

وی با اعلام این نکته که اعلاوه بر راننده، مدیر تاکسی تلفنی هم باید صلاحیت قانونی را از مراجع ذی صلاح کسب کند، افزود: در ابتدای کار و در طول مدت فعالیت آژانس، صلاحیت مدیر تاکسی تلفنی باید تائید شود و در صورت هرگونه تخلف مدیر، دفتر آژانس تلفنی پلمپ خواهد شد.

نصب تابلوی آژانس روی خودرو ها اجبرایست

در ادامه سرپرست سازمان تاکسیرانی گرگان گفت: نصب تابلو ثابت آژانس تلفنی یکی از موارد مورد تاکید سازمان است، در صورت مشاهده تابلو سیار بر خودرو آژانس های تلفنی، با راننده و مدیر تاکسی تلفنی به شدت برخورد می شود.

بیژن مومنی در توضیح نحوه برخورد با رانندگان فاقد کارت، گفت: این موارد در حال بررسی است و در عین حال از تاکسی تلفنی های شهر بازدید می کنیم.

وی در توضیح نحوه اطلاع رسانی شهروندان درباره تخلف رانندگان آژانس تلفنی، اذعان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از این افراد با شماره تلفن 6689088 تماس گرفته و به بازرسی سازمان گزارش دهند، در اولین فرصت به گزارشات مردمی رسیدگی می شود.

تداخل و موازی کاری سازمان تاکسی رانی و اتحادیه

مومنی دلیل کثرت رانندگان بدون کارت تردد در آژانس های شهری را تاسیس "اتحادیه موسسه اتومبیل کرایه" دانست و افزود: مدتی است به دلیل تاسیس این اتحادیه تداخل کاری بین تاکسیرانی و اتحادیه ایجاد شده که تبعات آن ناهماهنگی فعلی در نظارت بر رانندگان تاکسی تلفنی ها است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی گرگان، بیان کرد: بسیاری از دفترهای تاکسی تلفنی از این اتحادیه جواز دریافت کرده اند در حالی که فرمانداری و دفتر شهری استانداری نامه ای به اتحادیه ارسال کرده که کار آنها غیر قانونی است و تاکسی تلفنی های شهری باید زیر نظر سازمان تاکسی رانی فعالیت کنند.

این مسئول اظهار کرد: این اتحادیه بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی دفتر تاکسی تلفنی و راننده، برای آژانس های شهری مجوز موقت صادر می کند و هیچ مسئولیتی در قبال مجوز بر عهده ندارد.

وی با بیان اینکه مدت 2 سال این ناهماهنگی بین اتحادیه "موسسه اتومبیل کرایه" و سازمان تاکسی رانی ایجاد شده، گفت: یکی از دستگاه هایی که می تواند در این موضوع وارد شود، سازمان صنعت، معدن و تجارت است زیرا اتحادیه و اصناف زیر نظر این دستگاه است که متاسفانه این سازمان تاکنون همکاری در این زمینه نکرده است.

به گفته رئیس سازمان تاکسی رانی، اتحادیه "موسسه اتومبیل کرایه" کمترین هزینه را از مدیر و راننده تاکسی تلفنی دریافت می کند به همین خاطر اغلب آژانس های شهری به این اتحادیه روی آورده اند.

سازمان تاکسی رانی و اداره اماکن عمومی به آژانس های تلفنی سرکشی می کنند

مومنی از همکاری پلیس راهور و اداره اماکن عمومی برای نظارت بیشتر برتاکسی تلفنی های شهری خبر داد و افزود: سازمان تاکسی رانی شهر گرگان با اداره اماکن عمومی برای بازدید از آژانس های تلفنی به این دفترها سرکشی می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از نداشتن کارت تردد راننده خودرو یا داشتن تابلو سیار و راننده مجرد، دفتر تاکسی تلفنی پلمپ می شود.

تعداد تاکسی تلفنی هایی که مقررات را رعایت می کنند به تعداد انگشتان دست نمی رسد

یکی از مدیران آژانس تلفنی ضمن گلایه از نبود نظارت کافی از سوی دستگاه های مرتبط به خبرنگار مهر، گفت: تعداد تاکسی تلفنی هایی که مقررات را رعایت می کنند به تعداد انگشتان دست نمی رسد.

نصرت تهرانی از وجود رانندگان مجرد در بسیاری از تاکسی تلفنی های شهر خبر داد و بیان کرد: اغلب آژانس های تلفنی از رانندگان فاقد کارت تردد استفاده می کنند که این خلاف قانون است و شاید سازمان تاکسی رانی سالانه از این تاکسی تلفنی ها 2 بار بازدید هم نداشته باشد.

تهرانی با بیان اینکه باید تابلوی آژانس به صورت ثابت نصب شود، افزود: همچنین بدنه خودرو باید شطرنجی شده و 2 درب خودرو آرم تاکسی تلفنی داشته باشد که بسیاری از خودروهای شهر این قانون را رعایت نمی کنند.

وی در توضیح فعالیت رانندگان مجرد در تاکسی تلفنی های شهری، گفت: در حالت کلی راننده مجرد اجازه کار در آژانس ندارد مگر به تشخیص اداره اماکن عمومی؛ در صورت تائید راننده مجرد از سوی اداره اماکن عمومی فرد با داشتن کارت تردد در تاکسی تلفنی می تواند امرار معاش کند .

این مدیر آژانس تلفنی عملکرد سازمان تاکسی رانی شهر گرگان را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: سازمان تاکسی رانی برای تمدید کارت هر راننده سالانه مبلغ 300هزار ریال و از مدیرآژانس 20 میلیون ریال هزینه دریافت می کنند، این مبالغ در حالی از راننده و مدیران تاکسی تلفنی ها گرفته می شود که هیچ گونه تغییری در بهبود روند کاری سازمان مشاهده نمی شود.

سازمان تاکسی رانی گرگان تنها به فکر منافع ریالی خودش است

وی اظهار داشت: سازمان تاکسی رانی شهر گرگان بدون توجه به اهمیت نظارت بر تاکسی تلفنی ها، تنها به فکر منافع ریالی خودش است تا درآمدی را برای سازمان کسب کند و در عین حال هیچ نظارتی بر آژانس ها ندارد.

تهرانی ضمن ابراز خرسندی از تاسیس "اتحادیه موسسه اتومیبل کرایه"، گفت: مدتی است با تاسیس این اتحادیه از اسارت سازمان تاکسی رانی بیرون آمدیم و جواز کسب را از این اتحادیه گرفتیم اما بسیاری از تاکسی تلفنی ها هنوز زیر نظر سازمان تاکسی رانی هستند.

وی در توضیح نرخ کرایه تاکسی تلفنی، اظهار کرد: قیمت کرایه آژانس مصوبه شورای شهر است و تمام دفاتر تاکسی تلفنی ها موظف به دریافت نرخ تعیین شده، هستند.

این مدیر آژانس تلفنی از پایین بودن نرخ کرایه تاکسی تلفنی ها ابراز نارضایتی کرد و افزود: با توجه به تورم درجامعه و افزایش قیمت بنزین، هیچ تغییری در نرخ کرایه تاکسی تلفنی ایجاد نشده که این بستری برای تخلف رانندگان یعنی دریافت مبلغی بیشتر از شهروندان، مهیا می کند.

تهرانی یادآور شد: در اکثر شهرهای کشور، به محض افزایش قمیت بنزین و گاز، نرخ کرایه از سوی مسئولین شهری تغییر پیدا کرد در حالی که هنوز هیچ اقدامی در این زمینه در شهر گرگان نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت اتحادیه و سازمان تاکسی رانی برای کنترل آژانس های تلفنی نوعی موازی کاری است که از کیفیت کار آنها کاسته است.

تداخل کاری این دو مجموعه، بستری برای تخلف رانندگان آژانس تلفنی مهیا کرده و نبود نظارت کافی در دراز مدت شرایط نابسامانی را در این بخش به وجود خواهد آورد که آسیب آن تنها متوجه شهروندان است.

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، قطعات خودرو و سوخت، تغییر نکردن نرخ کرایه تاکسی تلفنی هم شرایطی برای تخلف راننده ایجاد می کند و باعث شده تا بدون اعلام قیمت کرایه از شورای شهر آژانس های تلفنی به دریافت مبلغی بیش از مصوبه شورا اقدام کنند که مسئولان برای جلوگیری از ادامه روند نیاز است راه حل اتخاذ کنند.

در کنار همه این مسائل خلا ماده قانونی به عنوان عاملی بازدارنده از هرنوع تخلف راننده احساس می شود.