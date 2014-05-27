  1. دين، حوزه، انديشه
۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

نشست موقعیت کنونی دین در ایران برگزار می شود

نشست موقعیت کنونی دین در ایران برگزار می شود

نشست موقعیت کنونی دین در ایران با حضور کارشناسان پنجشنبه 8 خردادماه در مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نشستهای پنج شنبه در مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش، نشست "موقعیت کنونی دین در ایران" پنجشنبه 8 خردادماه ساعت 16-18 برگزار می شود.

در این نشست داوود فیرحی درباره درآمدی بر تحولات مذهب و سیاست از دهه 20 تا کنون و ابراهیم توفیق درباره شرایط امکان جامعه شناسی دین و مقصود فراستخواه درباره چرخش های امر دینی در جامعه معاصر ایران به ارائه سخن می پردازند.

موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی 1، پلاک 7 واقع است.

ورود در این نشست برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 2299967

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