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۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

توسط شورای اقتصاد؛

مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شركت ملی نفت صادر شد

مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شركت ملی نفت صادر شد

شورای اقتصاد، مجوز سرمایه گذاری بیش از 1205 میلیارد ریالی از محل منابع داخلی شركت ملی نفت ایران برای چهار طرح سرمایه ای توسط وزارت نفت را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اقتصاد در جدیدترین جلسه خود که دوشنبه هفته جاری برگزار شد، مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شركت ملی نفت ایران برای چهار طرح سرمایه ای توسط وزارت نفت را صادر کرد.

طرح‌های سرمایه ای وزارت نفت شامل مطالعه اولیه احداث کارخانه گاز و گازمایع 2400، مطالعات و فعالیت‌های مقدماتی طرح توسعه میدان نفتی دارخوین فازسوم، طرح ملی دیسپچینگ نفت وگاز و طرح مطالعات راهبردی شرکت ملی نفت ایران است كه در مجموع قرار است با سرمایه گذاری بیش از 1205 میلیارد ریال اجرا شوند.

اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح احداث كارخانه كك سازی سوادكوه و مطالبات شركتهای تولیدكننده ماشین آلات كشاورزی مربوط به ضرور زیان سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ از دیگر موضوعاتی بود كه در این نشست در خصوص آن تصمیم گیری شد.

 

کد مطلب 2299972

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