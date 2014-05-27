به گزارش خبرگزاری مهر، الهام غفاری برگزیده چهارمین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم ضمن بیان این مطلب گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که بر حفظ قرآن تأکید دارند، بانوان در این حوزه بسیار فعال بوده و در حوزههای دیگر اعم از قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن نیز فعالیت داشتهاند اما کمتر به مقوله تفسیر قرآن پرداخته شده است که برگزاری چنین همایشهایی و انتخاب برگزیدگان بانوان میتواند این حوزه را هم پویاتر کند.
وی که در دومین سال همایش تجلیل از بانوان هم به عنوان مجری حضور داشته است، تصریح کرد: در این همایش شاهد حضور پرشور قرآنی و شوق بانوان بودم و برگزاری چنین همایشهایی باعث تشویق برگزیدگان و نخبگان قرآنی میشود و بسیار تأثیرگذار هم خواهد بود.
غفاری ضمن قدردانی از فعالیتهای دبیر این همایش بیان کرد: باید کسانی که به عنوان نخبه در این حوزه برگزیده میشوند به کار گرفته شوند، چون محرک خوبی برای بانوان دیگر خواهند شد.
برگزیده چهارمین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم در پایان سخنانش نقش بانوان را در تحقق مطالبات قرآنی مقام معظم رهبری، پویا و فعال دانست که این تحرک و پویایی باعث میشود گامهای جدیتری در این حوزه برداشته شود، امروز بانوان گوی سبقت را از برادران ربودهاند که به حق این گونه هم باید باشد، چون بانوان نقش تربیتی و عاطفی در جامعه دارند که باید در این عرصه هم پیشتاز باشند.
بانوان در تربیت جامعه قرآنی نقش مهمی دارند/ ضرورت توجه به تفسیر قرآن در همایشهای بانوان قرآنی
الهام غفاری برگزیده چهارمین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم، نقش و جایگاه بانوان را در توسعه فعالیتهای قرآنی حائز اهمیت دانست و گفت: بانوان به عنوان مادران در تربیت قرآنی فرزندان و جامعه قرآنی نقش مهمی دارند و بخش اعظم فعالیتهای قرآنی بر دوش بانوان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، الهام غفاری برگزیده چهارمین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم ضمن بیان این مطلب گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که بر حفظ قرآن تأکید دارند، بانوان در این حوزه بسیار فعال بوده و در حوزههای دیگر اعم از قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن نیز فعالیت داشتهاند اما کمتر به مقوله تفسیر قرآن پرداخته شده است که برگزاری چنین همایشهایی و انتخاب برگزیدگان بانوان میتواند این حوزه را هم پویاتر کند.
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